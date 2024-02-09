İstim üstünde!

Fenerbahçe bu sezon yakaladığı form grafiğiyle dikkat çekiyor. Oynadığı son 10 maçın 8’ini kazanan sarı-lacivertliler, bu süreçte 27 gol attı sadece 4 gol yedi.

Şükran Arzu GÖNÜLERİ

Türkiye Kupası'nda önceki gün Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe yakaladığı form grafiğiyle üç kulvarda da yoluna devam ediyor. Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın averajla önünde lider konumda bulunan sarı-lacivertli ekip, Konferans Ligi'nde lider çıktığı grup sonrası son 16'daki rakibini bekliyor. Türkiye Kupası'nda Adanaspor ve Gaziantep FK'yi gol yemeden yenerek çeyrek finale yükselen Kanarya oynadığı son 10 maçın 8'ini kazandı. Bu süreçte yalnızca iki beraberlik alan Fenerbahçe rakip filelere 27 gol atarken kalesinde yalnızca 4 gol gördü.

Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 63 gol kaydeden Kanarya, ligin açık ara en çok gol atan takımı. Özellikle deplasmandaki performansıyla parlayan Fenerbahçe şu ana kadar 12 dış saha maçının 11'ini kazandı. Bu maçlarda 27 gol atan sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise yalnızca 5 gol gördü.

SERDAR DÖNÜYOR

Transferin son günü öncesi kadrosuna son şekli vermeye çalışan Fenerbahçe eski futbolcusu Serdar Dursun'u yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. Fenerbahçe’nin teklifini Serdar Dursun kabul ederken gözler Fatih Karagümrük’e çevrildi. Fanatik’in haberine göre Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasındaki görüşmeler sürüyor. Gelen bilgiler Serdar Dursun'un bugün yeniden Fenerbahçe'ye katılacağı yönünde. Bu sezon 25 maçta görev yapan tecrübeli santrfor bu maçlarda takımına 6 gollük katkı sağladı.

RAKİP PANATHINAIKOS

Öte yandan Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 26. haftasında bugün deplasmanda Panathinaikos ile karşılaşacak. Oaka Altion Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.15'te başlayacak. Ligde 15 galibiyet ve 10 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, averajla puan cetvelinin 6. basamağında yer alıyor. Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı ve sarı-lacivertli ekiple aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Panathinaikos AKTOR ise 4. sırada bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 83-69 kazanmıştı.