İstinaf, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya verilen hapis cezasını onadı

İstinaf, örgüt propagandası iddiasıyla 2 yıl 8 ay 15 gün hapsine hükmedilen Türk Tabipleri Birliği Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı hakkındaki cezayı onadı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezası onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi (istinaf), Fincancı'ya, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Yerel mahkemenin hükmünde usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delilerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik olmadığına karar veren daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu ifade etti.

TEMYİZ BAŞVURUSUNA RET

Eylemin doğru olarak nitelendirildiğini ve Fincancı'ya verilen 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezasının kanuni bağlamda uygulandığını belirten daire, sanık avukatları ve cumhuriyet savcısının ileri sürdüğü nedenleri yerinde görmeyerek temyiz başvurusunu esastan reddetti.