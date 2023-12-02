İstinat duvarı üzerine yıkılan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Antalya’nın Finike ilçesinde istinat duvarı bankta oturan 4 çocuğun üzerine yıkıldı. Göçük altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Bir kişi yaralanırken 2 kişi ise duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Antalya’nın Finike ilçesinde istinat duvarı üzerine yıkılan 4 çocuktan 1'i hayatıbı kaybetti. 1 çocuk yaralanırken 2 çocuk ise son anda kurtuldu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Gökbük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökbük İlkokulu öğrencileri Serkan Can Burul, Mihriban Kaftanlı ve 2 arkadaşı okuldan çıktıktan sonra çay kenarındaki bir eve ait istinat duvarının yanındaki bankta oturdu. Bir süre sonra 4 arkadaşın üzerine yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarı yıkıldı.

Serkan Can Burul (6) ve Mihriban Kaftanlı (6) göçük altında kalırken diğer çocuklar kaçarak kurtulmayı başardı.





Ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklardan 6 yaşındaki Mihriban Kaftanlı hayatını kaybetti. Tedavisi yapılan diğer yaralı Serkan Can Burul’un ise hafif sıyrıklarla olayı atlattığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük Mihriban’ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



