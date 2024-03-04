İstinat duvarının dibinde cansız halde bulunmuştu: Otopsi raporu tamamlandı

Karabük’te istinat duvarının dibinde cansız halde bulunan Hande Ciğeroğlu’na ait otopsi raporunda, ölümün yüksekten düşme sonucu gerçekleştiği ifade edildi. Otopside, “darp, boğuşma ya da silahlı yaralama izine rastlanmadığı” belirtildi.

Karabük’te, 6 metre yükseklikteki istinat duvarının dibinde ölü bulunan Hande Ciğeroğlu’nun (32) cenazesi toprağa verildi.

Yapılan otopside Ciğeroğlu’nun vücudunda herhangi bir darp, boğuşma ya da silahlı yaralama izine rastlanmazken, ölümün yüksekten düşme sonucu kafaya alınan darbeyle olduğu belirlendi.

Dün sabah saatlerinde merkeze bağlı 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 131’inci Sokak’ta bir apartmanın yanında, istinat duvarının dibinde yerde hareketsiz halde yatan kadını görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Polisin incelemesinde kadının Hande Ciğeroğlu olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede, Ciğeroğlu’nun bulunduğu yerin yanındaki 6 metre yükseklikteki istinat duvarında spor ayakkabıları bulundu. Cenaze inceleme sonrası otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yapılan otopside Ciğeroğlu’nun vücudunda herhangi bir darp, boğuşma ya da silahlı yaralama izine rastlanmadı.

Ölümün yüksekten düşme sonucu kafaya alınan darbeyle meydana geldiği belirlendi. Polis, Ciğeroğlu’nun dinlenmek amacıyla apartmanın istinat duvarına oturduğu sırada dengesini kaybedip düştüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Ciğeroğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.