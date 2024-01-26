İstismar, açlık, suça sürüklenme

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de iktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz en çok çocukları etkiliyor. Ailesi tarafından bakılamayan çocuk sayısının hemen her yıl arttığı AKP iktidarında çocukların büyük bölümü ya suça sürükleniyor ya da kronik açlık çekiyor.

OECD üyesi 41 ülke içinde yüzde 22’lik oran ile en yüksek çocuk yoksulluğunun yaşandığı Türkiye’de çocukların içinde bulunduğu vahim tablo, “Türkiye’nin Yokluk ve Yoksulluk Raporu”na yansıdı. CHP Milletvekili Cevdet Akay tarafından hazırlanan raporda, suça sürüklenen çocuk sayının çarpıcı noktaya ulaştığı ve çocukların yeterli beslenemediği kaydedildi. Raporun en çarpıcı bölümü ise Türkiye Çocuk Araştırması’ndan verilerin paylaşıldığı bölüm oldu.

TÜİK'in Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistiklerine göre, çocukların karıştığı olay sayısı 2022 yılında, 2021 yılına göre yüzde 20,5 oranında artarak 601 bin 754’e ulaştı. 2014'te 11 bin 95 olan, “Çocukların Cinsel İstismarı”na ilişkin suç sayısı ise 31 bin 885’e yükseldi. Türkiye’de 9 bin 308 çocuk, “Uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak” suçundan güvenlik birimlerine götürüldü.

ÇOCUKLAR CEZAEVİNDE

Cezaevlerindeki çocuk sayısına yönelik veriler de olumsuz tabloya ayna tuttu. 2022’de suç işlediği andaki yaşı çocuk olanların sayısının 10 bin 234 olduğu bildirildi. Adalet Bakanlığı İstatistikleri’ne göre de ceza infaz kurumlarına hükümlü statüsünde giriş kaydı olanlardan, ceza infaz kurumlarına girdiği tarihte 12-17 yaş grubunda olup 18 yaşını doldurmamış hükümlülerin sayısı bin 373 olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de beş yaş altı çocukların yüzde 1,7’sinin akut yetersiz beslenme, yüzde 6’sının ise kronik yetersiz beslenme yaşadığının altı çizildi.