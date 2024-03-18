İstismar mağdurlarına 57 milyon avro ödendi

Dış Haberler

Almanya'da Katolik Kilisesi’nin, kiliselerde cinsel istismara maruz bırakılan mağdurlara, çektikleri acıların bedeli olarak 1 Ocak 2021’den bugüne kadar ödediği tazminat miktarının 57 milyon avroya ulaştığı bildirildi. Henüz sırada bekleyen dosyaların olduğunu kaydeden Bağımsız Tazminat Komisyonu’nun açıkladığı 2023 yıllık raporuna göre, mağdurlara sadece geçen yıl 16 milyon avronun üzerinde tazminat ödendi.

Komisyon Başkanı Margarete Reske, Haziran 2023'te Köln Bölge Mahkemesi’nin, cinsel şiddet mağduru bir kişiye 300 bin avro tutarında tazminat ödenmesine karar verdiğini ve bu tazminatı Köln Başpiskoposluğu’nun ödemek zorunda kaldığını belirtti. Reske, 2021'de verilen kararlarda ödenmesi gereken tazminat miktarı 22 bin ila 25 bin avro arasında değişirken, 2023 yılından itibaren tazminat miktarlarının kişi başına 50 bin avronun üzerine çıktığını belirtti. Almanya'da çoğu çocuk çok sayıda kişinin geçmiş yıllarda Katolik Kiliselerinde cinsel istismara maruz bırakıldığı ortaya çıkmıştı.