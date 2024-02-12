İstismara indirim uygulandı

Çocuğa istismarda bulunan faillere verilen cezalar yetersiz kalıyor. Urfa’daki istismar davasında, ‘geleceği üzerindeki olası etkileri’ gerekçesiyle sanığa iyi hal indirimi uygulandı. Bursa’da istismarcıya 5 yıl ceza verildi.

HABER MERKEZİ

Çocuğa yönelik istismar olaylarına her gün bir yenisi ekleniyor. Faillere verilen indirimler ise ülkenin cezasızlık politikasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Urfa’nın Viranşehir ilçesinde 2018 yılında henüz 12 yaşında olan çocuk, Ahmet Ölçer’in istismarına uğradı.

Çocuğun ailesi olayı öğrenir öğrenmez şikâyetçi oldu. Ölçer, gözaltına alındı. Viranşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ölçer’e, "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan indirimsiz 20 yıl, "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçundan 2,5 yıl, "şantaj cebir veya tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlali" suçundan 9 ay hapis cezası verildi. Ölçer’in avukatı dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Dosya, “mahkemenin iyi hal indirimi uygulaması” istemiyle bozuldu. İstinafın dosyayı bozma kararının ardından 5 Şubat 2024’te Viranşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanması yapılan faile, indirim uygulandı. Mahkeme, sanığın “geleceğini” düşünerek, cezayı 16 yıl 8 aya indirdi. "Şantaj, cebir veya tehdit kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlali" suçundan 6 ay, Ölçer’in suçu sistematik bir şekilde işlemesi sebebiyle 9 ay hapis cezası da “iyi hal indirimi” ile 7 ay 15 güne indirildi. Faile "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlamasından verilen 5 yıl hapis iyi hal indirimi sonucu 4 yıl 2 ay hapis ve 4 gün adli para cezasına indirilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi. Çocuğun avukatı Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği avukatlarından Aslı Ağar, faile indirim uygulanmasına tepki gösterdi. Ağar, indirim kararını üst mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

SADECE 5 YIL CEZA

Bursa’da annesiyle gittiği markette oyuncaklara bakan 9 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden Muhammed Habbabe hakim karşısına çıktı. Habbabe, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kocaeli’de ise cezaevindeki çocuk koğuşunda tutuklu bulunan S.T. ile M.D.’nin davasına ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, 5 gardiyan hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.