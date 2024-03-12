İstismarcıya ceza değil, görev verildi

İzmir Buca’da bir lisenin müdür yardımcısı hakkında bir öğrenciyi istismar ettiği suçlamasıyla soruşturma açıldı. Zanlı, görevden alınmak yerine bir başka okulda görevlendirildi. Eğitimciler karara büyük tepki gösterdi.

Berkay SAĞOL

İzmir’in Buca ilçesinde istismar suçunu adeta ödüllendiren bir gelişme yaşandı. Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin müdür yardımcısı F.A. hakkında, 18 yaşından küçük bir öğrenciyi istismar ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürerken F.A. 6 aylığına aynı ilçedeki Şehit Abdullah Kürşat Kupşen Anadolu Lisesi’nde müdür yardımcısı olarak görevlendirildi.

OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ

Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okula gönderilen yazıda “F.A. hakkında soruşturma /inceleme başlatıldığından başka bir kuruma görevlendirilmesi yapılması istenmiştir. Şehit Abdullah Kürşat Kupşen A. L.’de ihtiyaç bulunan Müdür Yardımcılığı kadrosunda, görevlendirilmesi uygun görüldü” denildi. Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir, çocuğa yönelik bir istismar yaşandığına dikkat çekerek “Böyle bir olayın yaşandığı iddiaları velileri, eğitimcileri ve kamuoyunu rahatsız etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’na sağlıklı bir soruşturma yapılması çağrısını bulunuyoruz” dedi.

Candemir, söyle devam etti: “Bir eğitimci olarak belirtmeliyim ki bu tür olaylar okullara güvenini sarsmakta, öğretmenlerin kamuoyundaki itibarını zedelemekte ve eğitim hayatına zarar vermekte. Biz olayın takipçisi olacağız. Adı geçen müdür yardımcısının başka bir okulda görevlendirilmesi ceza değil ödül olmuştur. Soruşturmanın ivedilikle yapılıp adı geçen ve kabahati bulunanların cezalandırılmalarını talep ediyoruz.”