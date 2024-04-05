Istrancalar’da Koza’nın ısrarı

Istrancalar Ormanı’nda defalarca girişimde bulunulmasına rağmen izin verilmeyen altın madeni projesinde Koza Altın ısrarcı. ÇED gerekli değildir kararı alan şirket, 1998 ağacı kesecek, bölgeyi çöle çevirecek.

Gökay BAŞCAN

Defalarca engellenen Koza Altın, Istrancalar Ormanı’nda açmak istediği altın madeni ocağında ısrarcı. Daha önce çevresel etki değerlendirme (ÇED) gereklidir kararı verilen projeye ilişkin bu kez ÇED’e gerek yok dendi. 1998 ağacın kesileceği, korunması gereken önemli ekosistemi olan bölgeyi tehdit eden projeye karşı bölge halkı dava açmaya hazırlanıyor.

Ülkenin en önemli ekosistemine sahip Istrancalar Ormanı’nın bulunduğu Kırklareli’nin Kofçaz ilçesi Kula köyüne altın madeni için ilk olarak Yeni Anadolu Mineral Madencilik adlı şirketi geldi. Tüm itirazlara rağmen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ekim 2013’te ÇED gerekli değildir kararı verdi. Bölge halkı kararı yargıya taşıdı ve Edirne İdari Mahkemesi tarafından iptal edildi. Madencilerin iştah kabarttığı Istranca Ormanları’na (Yıldız Dağı) bu kez Koza Altın el attı. 2015 yılında kayyum atanan ve maden faaliyetlerine hız veren Koza Altın İşletmeleri ülkenin dört bir tarafında zehir çukurları açmaya devam ediyor. Kula köyüne açmak istediği madene ilişkin ÇED gerekli değildir kararı almak isteyen Altın Koza, 2015 yılında başvuru yaptı. Bu kez Bakanlık ve bağlı Kırklareli müdürlüğü, bu kez projenin bölgede yaratabileceği göz önünde bulundurarak ‘ÇED gereklidir’ kararı verildi.

1 BUÇUK YIL SONRA ONAY

ÇED’den muaf tutulmaya çalışan Altın Koza, 2022’de yeni bir başvuru yaptı. Kula ve Geçitağzı köylülerinin tamamı projeye itiraz etti. Şirket bunun üzerine projeyi revize etti. Çevre Bakanlığı ve bağlı Kırklareli müdürlüğü, ‘aynı yerde yapılacak olan aynı projeye’ 1 buçuk yıl sonra, ÇED gerekli değildir karar verildi. Trakya Platformu ve Doku Derneği kararı yargıya taşımaya hazırlanıyor.

SİYANÜR SONRAKİ AŞAMADA

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, şirket, ÇED’den muaf tutulmak için projeyi 25 hektar altında tuttu. Şirketin 18,2 hektar büyüklüğündeki faaliyet yürüteceği alanın tamamı orman arazisi. Bölgede altın işleme tesisi kurmayacağı için siyanür kullanılmayacağını iddia etse de bölge halkı endişeli. Şirket, Kırklareli’nde çıkardığı cevheri yaklaşık 650 kilometre mesafede bulunan Eskişehir’de Kazmaz Altın Madeni’ne taşıyacağını belirtti. Yurttaşlar bu mesafenin şirket için büyük bir maddi yük olduğunu ilerleyen zamanlarda çıkarılan cevherin aynı yerde işlenmesi için harekete geçebileceğine dikkat çekti.

YABAN HAYATI TEHLİKEDE

Patlatma yöntemiyle işletilecek maden bölgedeki yaban hayatını da tehdit ediyor. Yılda 140 adet patlama yapılacak maden ocağında, saatte 6,9 kilogram toz meydana gelecek.

1/100.000 ölçekli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre orman alanı içerisinde kalan projeye yerinde ağaçlar katledilecek. Şirket Kırklareli Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan iznin ardından 1998 adet ağacı kesecek.