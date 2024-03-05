İsveç devrimcilerinden komünist alternatif

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İsveç Komünist Partisi (SKP), komünist bir alternatif sunmak için haziranda gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimlerine girme kararı aldı. SKP Riktpunkt portalının haberine göre İsveç tarihinde ikici kez devrimci bir alternatif Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılırken bunun ülkedeki işçilere düzen partilerinden başka bir odağa oy verme imkânı tanıdığı belirtildi. Parti Başkanı Andreas Sörensen, “Komünistlere oy vermek, seçim günü evde oturmaktan ya da düzen partilerinden birine oy vermekten çok daha güçlü bir duruş sergilemek anlamına geliyor” dedi.

Seçimlerde partiyi İsveç Genç Komünistler Örgütü’nün (SKU) başkanı Martin Tairi’nin temsil edeceği belirtildi. Partinin ikinci sıra adayı Winnie Lykke ise “NATO ve diğer tüm emperyalist ittifaklardan bağımsız, özgür ve eşit onurlu bir yaşam için hep birlikte mücadele etmek gerçekten önemli” dedi. “İsveç’in AB’den ayrılmasını istediklerini” belirten SKP’nin üçüncü sıra adayı ve Uluslararası Sekreteri Karl Gunnarsson ise “Bu tarz emperyalist odakların alternatifi, büyük şirketlerin özel mülkiyetinin yerini halkın gücünün aldığı bir toplumu örgütlemekten geçiyor” ifadelerini kullandı.