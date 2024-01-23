İsveç'in NATO üyeliği: Macaristan'dan "davet mektubu"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsveç’in NATO’ya üyeliğini görüşmek üzere Başbakan Ulf Kristersson'a davet mektubu gönderdiğini belirtti. İsveç'in, NATO’nun 32'nci üyesi olabilmek için TBMM Genel Kurulu ve Macaristan Meclisindeki onay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

Güncel 23.01.2024 13:55 Giriş: 23.01.2024 13:55

Güncelleme: 23.01.2024 14:01 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç Başbakan Ulf Kristersson'a NATO üyeliğini göürşmek amacıyla bir mektup gönderdiğini duyurdu. Orban, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, "İsveç’in NATO’ya katılımı hususunda müzakerelerde bulunmak üzere bugün Başbakan Ulf Kristersson’a Macaristan’a ziyaret gerçekleştirmesi için davet mektubu gönderdim" ifadelerine yer verdi. İsveç’in NATO’ya üyeliğinin, Macar parlamentosunda 2023’ün sonbaharında görüşülmesi bekleniyordu. GERGİNLİĞE YOL AÇMIŞTI Ancak İsveç’te bazı milletvekillerinin Budapeşte yönetimine ilişkin ifadeleri, taraflar arasında gerginliğe yol açmış, bu nedenle de süreç uzamıştı. İsveç'in, NATO’nun 32'nci üyesi olabilmek için TBMM Genel Kurulu ve Macaristan Meclisindeki onay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.