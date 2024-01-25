İsveç'in NATO'ya katılım onayı Resmi Gazete'de

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onayı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

KUZEY ATLANTİK ANTLAŞMASINA İSVEÇ KRALLIĞININ KATILIMINA

İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7492

Kabul Tarihi: 23/1/2024

MADDE 1- (1) 5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel’de imzalanan “Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

25/1/2024

NE OLMUŞTU?

23 Ocak 2024'te TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşülmüştü.

Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullanmıştı.

Oylamaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. DEM Parti milletvekilleri kanun teklifini protesto etti. "NATO'ya, işgale, savaşa hayır" dövizleri gösterdi. CHP ve Gelecek Partisi kanun teklifine 'evet derken Saadet Partisi, İYİ Parti ve TİP 'hayır' oyu vermişti.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.