İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM'de: Görüşmeler ertelendi, bir sonraki toplantı tarihi ise belirsiz

TBMM Dışişleri Komisyonu İsveç’ten Türkiye’ye verdiği taahhütler ile ilgili daha çok bilgi alınması gerektiğini belirterek, NATO katılım protokol görüşmelerini erteleme ve onay için beklemeye karar verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu'nda, görüşülmeye başlanan İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi üzerindeki müzakerelerin ertelenmesi kararlaştırıldı.

Bir sonraki toplantının ne zaman gerçekleşeceği ise belirsiz durumda.

TBMM Dışişleri Komisyonu AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Oktay, Türkiye olarak bölgenin istikrarı ve barışı için somut öneriler sundukların söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ise Rusya-Ukrayna savaşının ardından Baltıklar ve Kuzey coğrafyasının güvenliğinin NATO ittifakı için daha da önem teşkil ettiğine dikkati çekti.

Akçapar, "Bu bölgenin stratejik önemi haiz ülkelerinden olan İsveç, savaşın başlamasından sonra savunma ve güvenlik alanındaki tarafsızlık politikasını terk ederek NATO'ya katılma kararı almıştır. İsveç'in müstakbel müttefikimiz olarak ülkemizin meşru güvenlik kaygılarını gözetmesi, ittifak ruhuyla hareket etmesi gerektiğini sürecin başından beri en üst düzeydi vurguladık" dedi.

İktidar ve muhalefet partilerinin milletvekillerinin yanı sıra Dışişleri ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin yaptığı konuşmalar ve bilgilendirmeler sonrasında protokol için bekleme kararı alındı.

Komisyon Başkanı Fuat Oktay, çoğunlukla AKP milletvekillerinden gelen görüşmelerin çok uzadığı ve ayrıca ilgili başka yetkililerin de katılması taleplerine karşılık eğer herkes hemfikir ise beklenebileceğini belirtti.

Daha sonra AKP’li vekillerin toplantının bitirilmesine yönelik verdiği önerge kabul edildi.

25 EKİM'DE KOMİSYON'A GÖNDERİLMİŞTİ

İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü Meclis’in açılmasının beklenmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak 23 Ekim’de TBMM’ye sevk edilmişti.

Protokol 25 Ekim’de de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından Dışişleri Komisyonu’na gönderilmişti.