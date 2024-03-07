İsveç, resmen NATO'nun 32. üyesi oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “İsveç NATO'nun 32. üyesi oldu ve masamızda hak ettiği yeri aldı” dedi. Brüksel'deki NATO karargahında 11 Mart'ta resmi tören düzenlenecek ve İsveç bayrağı buraya çekilecek.

Türkiye ve Macaristan’ın onayının ardından İsveç, NATO’ya katılım belgelerini ABD’ye teslim ederek ittifakın 32’nci üyesi oldu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, “Artık resmileşti. İsveç, NATO'nun 32. üyesi oldu ve masamızda hak ettiği yeri aldı. İsveç'in katılımı NATO'yu daha güçlü, İsveç'i daha güvenli ve tüm ittifakı daha güvenli kılıyor. Pazartesi günü NATO karargahında bayraklarını göndere çekmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

İSVEÇ BAŞBAKANI: "İSVEÇ ARTIK BİR NATO ÜLKESİDİR"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson yaptığı açıklamada, “İsveç artık bir NATO üyesidir. Bizi 32. üye olarak karşıladığınız için tüm müttefiklere teşekkür ederim. Birlik, dayanışma ve yük paylaşımı için çaba göstereceğiz ve Washington Antlaşması değerlerine tam olarak bağlı kalacağız: özgürlük, demokrasi, bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü. Birlikte daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

ABD DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı da İsveç'in, ittifaka katılmasına ilişkin protokolün yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

ABD'nin görevlerini yerine getirdiği ifade edilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlı'ğının şu ifadeleri yer aldı:

"7 Mart 2024 tarihinde, Kuzey Atlantik Antlaşması'na İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokol'ün II. maddesinde öngörülen yürürlüğe giriş koşulları yerine getirilmiştir."

Brüksel'deki NATO karargahında 11 Mart'ta resmi tören düzenlenecek ve İsveç bayrağı buraya çekilecek.

Öte yandan, İsveç ve komşusu Finlandiya, Ukrayna’daki savaş sonrasında 2022 yılı mayıs ayında NATO’ya üyelik müracaatında bulunmuştu. Finlandiya, geçtiğimiz nisan ayında ittifakın 31’inci üyesi olmuştu.