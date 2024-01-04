İsveç'te hava sıcaklığı -43 dereceye kadar düştü

Avrupa'nın kuzeyinde aşırı soğuk ve kar etkisini gösteriyor. İsveç'in Kvikkjokk-Årrenjarka bölgesinde hava sıcaklığı -43.6 dereceye kadar düştü.

Kuzey Avrupa'da hava sıcaklıkları rekor düzeylerde düşüyor. İsveçli yayın kuruluşu SVT'nin iki gün önceki haberine göre ülkenin kuzeyinde yerli Sami halkının yaşadığı Nikkaluokta köyünde termometreler -41,6'yı ölçerken bu yıl için rekor derece de yine İsveç'te ölçüldü.

Ülkenin Kvikkjokk-Årrenjarka bölgesinde termometreler -43.6 dereceyi gördü. -43,6, hem ülkenin bu yıl gördüğü hem de son 25 yılda tespit edilen en düşük sıcaklık olarak kayda geçti.

Nordik bölgesinde aşırı soğuk, kar ve fırtına nedeniyle bazı köprüler kapatıldı, tren ve feribot seferleri askıya alındı. Çok sayıda okul da kapatıldı.

DANİMARKA'DA MOTOSİKLETÇİLERE UYARI

Danimarka'nın kuzey ve batı bölgelerinde rüzgar ve kar yoğunlaşırken, ülke çapında motosikletçilere zorunda olmadıkça yola çıkmama uyarısı yapıldı.

FİNLANDİYA'DA -40 UYARISI

Finlandiya'nın kuzeybatısındaki Ylivieska kentinde ise hava sıcaklığı -37,5 derece olarak kayıtlara geçti.

Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü, ülkenin birçok kesiminde hava sıcaklığının sıfırın altında 40 derecenin altına düşebileceği uyarısında bulundu.