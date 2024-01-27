İsveç’e karşılık F-16

İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin Türkiye’deki onay süreci tamamlandı. ABD, İsveç ve NATO bu durumdan memnun kalırken, Washington İsveç'e karşılık F-16’ların Ankara’ya satışı için talimat verdi.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İsveç'in NATO'ya katılmasına onay veren protokol, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin onay sürecini tamamladı. Ankara’nın onaya ilişkin resmi belgeyi en kısa sürede Washington'a iletmesi bekleniyor.

Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karar kahir ekseriyetle meclisimizden geçti. Ben de imzaladım. Biden yazılı bir talimatla Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. Orayı da bekliyoruz. Oradan gelecek olan netice F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini sağlayacaktır" dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını" belirtti. Kristersson, "Böylece İsveç'in NATO üyeliği yolunda önemli bir kilometre taşı daha aşıldı" diye ekledi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de "Türkiye şimdi belgeyi Washington'a teslim etmeli. Bunun ardından İsveç'in üye olabilmesi için geriye yalnızca Macaristan'ın onayı kalıyor" ifadelerini kullandı.

ABD MEMNUN

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Erdoğan'ın imzasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Blinken, "Washington'da resmi onay belgesini teslim almayı ve İsveç'i 32'inci Müttefik olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. İsveç ve İttifak birlikte daha güçlüdür" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake önceki akşam yaptığı açıklamada, resmi onay belgesi Ankara'dan Washington'a ulaşır ulaşmaz ABD Dışişleri Bakanlığının da F-16'ların Türkiye'ye satışı için Kongre'ye resmi bildirimde bulunacağını ifade etmişti.

Washington, F-16 satışı için Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını bekliyordu.

BİR TEK ORBAN KALDI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından daha önce hiçbir askeri ittifaka dahil olmayan İsveç ile komşusu Finlandiya Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu. Bu iki ülkenin NATO üyeliğine uzun süre itiraz eden Türkiye, daha sonra Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yakmıştı. Bunun üzerine Finlandiya Nisan 2023'te NATO'ya katılabilmişti.

İsveç'in NATO üyeliğine onay veren protokol salı günü Meclis'ten geçmişti. Böylece İsveç'in üyeliğine Meclis onayı vermeyen tek NATO üyesi olarak Macaristan kaldı. İsveç'in NATO'ya katılabilmesi için ittifak üyelerinin tamamının buna onay vermesi gerekiyor. Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Kover İsveç'le ilgili protokolü onaylama konusunda aceleleri olmadığını söyledi.

CAMERON İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da gizlice İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi. Görüşme Bakanlığın sosyal medye hesabından duyuruldu.