İsveçli kadın, estetik ameliyatından 1 gün sonra öldü

İsveç'ten İstanbul'a gelerek 31 Ekim 2023 tarihinde özel bir hastanede 3 kez estetik ameliyatı olan Inger Jeanette Bengtsson isimli kadın, ameliyattan 1 gün sonra hayatını kaybetti. Aile, Bengtsson'ın ölümü nedeniyle savcılığa şikayette bulundu.

İsveç'ten İstanbul'a gelerek özel bir hastanede estetik ameliyat olduktan 1 gün sonra hayatını kaybeden 33 yaşındaki kadının ailesi şikayetçi oldu.

Yurtdışında yaşayan ve internetten gördüğü estetik ameliyat işlemleri yapan bir şirket ile anlaşıp İstanbul'daki özel bir hastanede 3 ameliyat geçiren 33 yaşındaki Inger Jeanette Bengtsson, taburcu edilerek otele gönderildi.

Burada hayatını kaybeden kadının ailesi olaya ilişkin avukatları aracılığı ile şikayetçi oldu.

3 AMELİYAT YAPILDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı‘na müşteki avukatları tarafından sunulan şikayet dilekçesinde, İsveç vatandaşı Inger Jeanette Bengtsson’un 1 Kasım 2023 tarihinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Dilekçede, baba Johan Hakan Bengtsson, kızının ölümünden sorumlu olanların tespit edilerek cezalandırılmasını talep ettiği belirtildi.

Inger Jeanette Bengtsson'un 31 Ekim 2023 tarihinde İstanbul'da özel bir hastanede estetik plastik cerrahi ameliyatı olduğu kaydedilen dilekçede, yapılan işlemlerin karından yağ aldırma, kalça büyütme ve meme büyütme ameliyatları olduğu ifade edildi.

ÖDEMEYİ ELDEN YAPTI

Dilekçede, maktulün bu ameliyatlardan 1 gün sonra hayatını kaybettiği bilgisine yer verilerek Jeanette Bengtsson’un İsveç’ten Türkiye’ye bu ameliyatları olmak için internette reklamlarını gördüğü bir şirket ile anlaşma yaptığı ve söz konusu şirket ile WhatsApp üzerinden yazışarak ameliyat olmak için geldiği kaydedildi.

Inger Jeanette Bengtsson'un şirkete 6 bin 490 euroyu elden nakit olarak ödediği de dilekçede belirtildi. Estetik ameliyat şirketinin maktulün operasyonlarını özel hastanede yaptığı ve sonrasında anlaşma uyarınca Küçükçekmece’de bulunan bir otele yerleştirdiği dilekçede kaydedildi. Maktulün bu otelde öldüğü belirtilen dilekçede "Ölüm olayının bir gün önce yapılan üç ameliyattan sonra meydana gelmiş olması ölüm sebebinin bu ameliyatlar veya sonrasında gelişen komplikasyonlar sonucu olduğunu göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

KAMU DAVASI AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Dilekçede ameliyatın yapıldığı özel hastaneden bugüne kadar hiçbir kayıt getirilmediği de kaydedildi. Başsavcılığa sunulan şikayet dilekçesinde; ameliyat öncesi ve sonrasındaki tüm evrakların ve raporların getirtilmesi, ameliyatı ve taburcu işlemini yapan doktorların kimliğinin tespit edilerek ifadesinin alınması talep edildi. Ölüm olayında sorumluluğu belirlenen kişi veya kişilerden şikayetçi olunduğu ve haklarında cezalandırılmaları amacıyla kamu davasının açılmasının talep edildiği de dilekçede belirtildi.