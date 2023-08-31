İsveçli metal grubu Soen, 3 Eylül'de İstanbul’da

İsveçli metal grubu Soen, 'Atlantis Live' Avrupa turnesi kapsamında Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluşacak.

İsveçli progresif metal grubu Soen, 'Atlantis Live' Avrupa turnesi kapsamında 3 Eylül'de Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluşacak.

Grup, orkestra eşliğinde kaydedilen 'Atlantis' albümünden 'Antagonist', 'Monarch' ve 'Jinn' adlı parçalarının yanı sıra Slipknot grubundan uyarladıkları 'Snuff' adlı şarkıyı da konserde seslendirecek. Konserde grup üyelerine yaylı çalgılar ve arka vokaller de eşlik edecek.

Soen, 2010'da vokalist Joel Ekelöf, davulcu Martin Lopez ve bas gitarist Steve di Giorgio tarafından kuruldu. Daha sonra gitarist Cody Fory ile Lars Ahlund gruba dahil olurken, Di Giorgio'nun gruptan ayrılmasıyla bas gitara Oleksii Kobel geçti.