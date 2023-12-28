İşveren masayı reddediyor

Şahinkul Makina’daki grev birinci haftasını geride bırakırken işçiler, patronun toplu sözleşme masasına oturmasını istiyor. Emekleri için günlerdir mücadele eden işçiler, “Grev hakkımızı kullanıyoruz” dedi.

Begüm UĞURLU

Bursa’daki Şahinkul Makina’da toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan grev birinci haftasını doldurdu. İşveren ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında 21 Ağustos’ta başlayan toplu sözleşme sürecinin uyuşmazlıkla sonuçlanması ardından 21 Aralık’ta greve başlayan işçiler, masaya oturmak istiyor.

Şahinkul yönetimiyle toplu iş sözleşmesi yapabilmek isteyen işçilerden Harun Çekim, işverenin masaya oturmayı reddettiğini vurguladı.

Kurdukları ilk grev çadırının iptal edildiğini ancak daha sonra tekrar kurduklarını söyleyen Harun Çekim, işveren masaya oturmayı hâlâ reddettiğini aktardı. Fabrikada 10 yıldır Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğunu ifade eden Çekim, “Dördüncü kez toplu iş sözleşmesi yaptık. Son aşamada bir buçuk yıl önce burada mesai kararı aldık, 15-16 Temmuz’da. Sendikaya cephe aldılar” diye konuştu.

İŞVEREN BASKI YAPIYOR

İşverenin sözleşme masasına gelmediğini belirten Çekim, “İŞKUR davet etti, arabulucu davet etti fakat masaya gelmediler. Biz de yasal hakkımızı kullanarak grev yapıyoruz. Birleşik Metal-İş’in olduğu masada oturup toplu iş sözleşmesi yapabilmesini istiyoruz. Amacımız sendikayı buraya kazandırmak. İçeride üyelerimiz var fakat azınlık kaldık. İşveren işçiyi korkutuyor, baskı uyguluyor. Bazen grevimize destek olmak için ziyaretçiler geliyor, birlikte direniş içinde olduğumuzda çok seviniyoruz.”