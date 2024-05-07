İşverenin kıdem tazminatı oyunu

Maaşları ödemeyen Assa Teknoloji, yeni işçi arıyor. Firmanın çalışanları kıdem tazminatından mahrum bırakmak için düzenli olarak işçi çıkardığı öne sürüldü.

Bilge Su YILDIRIM

Almanya merkezli Assa Teknoloji’nin çalışanların maaşlarını iki aydır ödemediği öne sürüldü. Assa Teknoloji çalışanları, mart ve nisan ayı maaşlarının yatmamasına rağmen şirketin çalışan alımlarına devam ettiğini belirtti. Şirketin, çalışanları kıdem tazminatı gibi çeşitli haklardan mahrum bırakmak için düzenli olarak işten çıkarmalarda bulunduğunu belirten çalışanlar, “Sıra bize ne zaman gelecek diye bekler olduk” dedi.

EN KÖTÜ DENEYİMİM

BirGün’e konuşan hâlâ Assa Teknoloji bünyesinde çalışan bir emekçi, en son mart başında şubat ayı maaşlarını aldıklarını söyleyerek şirketin bir açıklama yapma gereği dahi duymadığına dikkat çekti. Şirketin mart maaşlarının yatırılmasının Şeker Bayramı sonrasına kalacağını söylediğini, ancak bayramın üstünden üç hafta geçmesine rağmen hala maaşlarını alamadıklarını belirtti. Mart ayı maaşlarına ek olarak nisan ayı maaşlarının da yatırılmadığını ifade ederek, “Ücretlerimizi ne zaman yatıracaklar, hala bir bilgi yok. İşin garip tarafı hala yeni iş ilanları koyuyorlar, yeni birileri başlıyor şirkete” dedi.

İşçi yaklaşık bir yıllık bir şirket olan Assa Teknoloji’de sürekli olarak işten çıkarmalar olduğunu da vurguladı. Şirkette bir yıldır çalışan kimsenin olmadığına dikkat çekerek işçiyi koruyan hukuki hakların da ihlal edildiğini belirtti. İşçi şöyle konuştu: “Herkes sürekli işten çıkarılıyor. Ne ihbar tazminatı var ne ihbar süresi. Bunlar işten çıkarılmalarda işçileri yasal olarak koruyan şeyler. İki ay çalıştıktan sonra ihbar süreniz başlıyor. Sizi işten çıkaracakları zaman ya iki hafta daha çalıştırmaları lazım ya da tazminat vermeleri. Ama burada sizi arıyorlar, ‘İş çıkışınız verildi’ diyorlar ve anında ilişkinizi kesiyorlar. Ne sürenizi kullandırıyorlar ne tazminat hakkınızı veriyorlar. Yasa yok, kural yok. Her şey patron ne isterse ona göre. Daha önce çıkarılan kişilerden maaşlarda kafalarına göre kesinti yaptıklarını da biliyorum.”

Düzenli olarak gerçekleştirilen işten çıkarmaların, çalışanlar arasında tedirginlik yarattığını belirten işçi mobbingin de oldukça yaygın olduğunu kaydetti. Yazılım Müdürünün çalışanlara sürekli baskı yaptığını ifade eden çalışan, “Benim kendi adıma yaşadığım en kötü deneyimdir Assa Teknoloji” dedi. Çalışanların yan haklardan da mahrum bırakıldığını ekleyerek “Yemek ücreti de vermiyorlar. İşe girerken prim verilecek denmişti, oda verilmedi. Sigortalarımız bile düşükten yatırılıyor” şeklinde konuştu.

KİMSEYE ULAŞAMIYORUM

Assa Teknoloji’de kısa bir süre işten çıkarılan bir diğer çalışan ise hiçbir uyarı ve bilgilendirme yapılmaksızın işten atıldığını söyledi. “Muhasebeci beni arayarak işten çıkarıldığımı bildirdi. Şirketle bağlantılı tüm kullanıcı hesaplarım ben telefondayken Yazılım Müdürü tarafından kapatılmıştı. Birlikte aylarca çalıştığınız insanlarla vedalaşmanıza bile izin verilmiyor” diyen çalışan, kendisinden iki gün önce bir başka çalışanın da aynı durumu yaşadığını aktardı. Bu işten çıkarmaların geciken maaşların ne zaman yatırılacağını sorgulamalarından kaynakladığını düşündüğünü belirtti. İşten çıkarıldığı zaman bir buçuk aylık maaşının hala yatırılmadığını ifade eden çalışan, “Ne muhasebeciye ne de patrona ulaşabiliyorum, dolayısıyla artık bahaneleri bile duyamıyorum” dedi.