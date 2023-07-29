İsviçre'de 1986’da Theodul Buzulu'na tırmanırken kaybolan dağcının cansız bedeni bulundu

İsviçre'nin Zermatt kentinde, Eylül 1986’da ünlü Matterhorn Dağı’na yakın Theodul Buzulu’na tırmanırken kaybolan Alman dağcının cansız bedeni bulundu. Konuya ilişkin yerel polis tarafından yapılan açıklamada," DNA testi, gerçekten de Eylül 1986'dan beri kayıp olan dağcı olduğunu ortaya koydu" denildi.

İsviçre’de polis, 1986’da ünlü Matterhorn Dağı’na yakın bir buzula tırmanırken kaybolan Alman dağcının cansız bedenine ulaştıklarını duyurdu.

İsviçre’nin Zermatt kentinde, Eylül 1986’da ünlü Matterhorn Dağı’na yakınTheodul Buzulu’na tırmanırken kaybolan dağcının cansız bedeni ve ekipmanları bulundu.

Polis açıklamada “Eylül 1986'da o zamanlar 38 yaşında olan bir Alman dağcı, bir dağ tırmanışından dönmediği için kayıp olarak bildirildi. O sırada yapılan aramalar başarılı olmamıştı" bilgisine yer verildi.

İNSAN KALINTILARI VE EKİPMAN PARÇASI BULUNDU

12 Temmuz 2023'te dağcıların, Theodul Buzulu’nda insan kalıntılarının yanı sıra birkaç ekipman parçası keşfettiği ifade edilen açıklamada, "Keşfin tamamı, Valais kanton polisinin adli kimlik belirleme bölümüyle işbirliği içinde incelenmek üzere Sion'a, Valais Hastanesi'nin adli tıp bölümüne nakledildi" denildi.

BUZULLARIN ERİMESİ NEDENİYLE KAYIPLAR BULUNUYOR

Açıklamada, "DNA testi, gerçekten de Eylül 1986'dan beri kayıp olan dağcı olduğunu ortaya koydu. Azalan buzullar, onlarca yıl önce kaybolduğu bildirilen dağcıları giderek daha fazla getiriyor” ifadeleri kullanıldı.