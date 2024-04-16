İsviçre'de, Beypazarı maden suları "doğurganlığı etkilediği" gerekçesiyle yasaklandı

Beypazarı markasının maden suyu, İsviçre’de yüksek miktarda bor içerdiği gerekçesiyle yasaklandı. Yapılan açıklamada, borun aşırı tüketiminin fetal gelişimi ve doğurganlığı etkileyebileceği belirtildi.

İsviçre, Ankara Beypazarı merkezli ve yaklaşık 67 yıldır maden suyu üreten Beypazarı Karakoca firmasının bir ürününü içeriğinde tespit edilen bor elementine atıfla "fetal gelişim ve doğurganlık üzerinde olumsuz etkisi olduğu" gerekçesiyle yasakladı.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, İsviçre Federal Konseyi’nin internet sitesinde yayınlanan İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi açıklamasında, “Resmi denetim sırasında Beypazarı marka maden suyunda aşırı yüksek bor içeriği tespit edildi” ifadesi yer aldı.

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi etkilenen maden suyunun tüketilmemesi yönünde tavsiyede bulundu. Açıklamada kararın, 12 Aralık 2023 üretim, 14 Şubat 2025 son kullanma tarihli 0940.4 parti numaralı ürün için geçerli olduğu ifade edildi. İsviçre kurumunun açıklamasında, BAK-SAN adlı şirketin etkilenen ürünü piyasadan çektiği belirtildi.

"UZUN VADEDE RİSK OLUŞTURABİLİR"

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi, Beypazarı maden suyunda tespit edilen borun sağlığa etkilerine ilişkin bir bilgilendirme yazısına da açıklamasında yer verdi.

Buna göre, bor elementi yeraltı sularında ve dolayısıyla kayalardan ve topraktan yıkanabildiği için maden suyunda da doğal olarak bulunuyor. Borun fetal gelişimi ve doğurganlığı bozduğundan şüpheleniliyor. Bu nedenle, uzun vadeli bir sağlık riskinin göz ardı edilemeyeceği ifade edildi.

MARKADAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Bu açıklama tüketiciler arasında endişeye neden olurken Beypazarı markasından ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.