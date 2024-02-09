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İsviçre'de bir trende 15 kişi rehin alındı, zanlı öldürüldü

İsviçre'nin batısında rutin seferini gerçekleştiren bir trende kondüktör dahil 15 kişi rehin alındı. Polis operasyonuyla rehineler kurtarılırken zanlı öldürüldü.

Dünya
  • 09.02.2024 11:23
  • Giriş: 09.02.2024 11:23
  • Güncelleme: 09.02.2024 11:31
Kaynak: Haber Merkezi
İsviçre'de bir trende 15 kişi rehin alındı, zanlı öldürüldü

İsviçre'de elinde balta bulunduğu belirtilen saldırgan, bir trendeki 15 yolcuyu yaklaşık dört saat boyunca rehin aldı. Rehineler polis baskınıyla kurtarıldı.

İranlı bir sığınmacı olduğu belirtilen zanlının baskında öldürüldüğü açıklandı. Sığınmacının niçin böyle bir eylem gerçekleştirdiği ise bilinmiyor.

AFP'nin aktardığına göre aralarında konduktorün de bulunduğu 15 rehine yara almadan kurtuldu.

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