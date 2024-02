İsviçre'de bir trende 15 kişi rehin alındı, zanlı öldürüldü

İsviçre'de elinde balta bulunduğu belirtilen saldırgan, bir trendeki 15 yolcuyu yaklaşık dört saat boyunca rehin aldı. Rehineler polis baskınıyla kurtarıldı.

İranlı bir sığınmacı olduğu belirtilen zanlının baskında öldürüldüğü açıklandı. Sığınmacının niçin böyle bir eylem gerçekleştirdiği ise bilinmiyor.

A hostage situation on a train in Switzerland on Thursday night ended after almost 4 hours with the suspect killed in a police raid and the 15 hostages freed, authorities say.



The hostage-taker was armed with an axe and a knife, and was speaking Farsi and English, Vaud canton…