İsviçre Halk Partisi oylarını artırdı, Yeşiller düşüş yaşadı

İsviçre'de bugün yapılan genel seçimin gayriresmi sonuçlarına göre, İsviçre Halk Partisi (SVP) oylarını artırarak birinci parti olmayı sürdürürken, Yeşiller Partisi büyük oy kaybı yaşadı.

İsviçre'de bugün yapılan genel seçimin gayriresmi sonuçlarına göre, İsviçre Halk Partisi (SVP) oylarını artırarak birinci parti olmayı sürdürürken, Yeşiller Partisi büyük oy kaybı yaşadı.

İsviçre'nin resmi televizyon kanalı SRG'nin sandıklardan çıkan ilk sonuçlar baz alınarak yaptığı tahminlere göre, SVP oylarını bir önceki döneme göre 3,4 puan artırdı ve yüzde 29 ile birinci parti oldu.

Geçen seçimde büyük çıkış yaparak oyların yüzde 13'ünü alan Yeşiller Partisi bu seçimde, 4,1 puanlık oy kaybetti.

İsviçre Sosyal Demokrat Partisi (SP) ise 0,4 puanlık artışla oyların yüzde 17,2'sini aldı.

Merkezi Parti oyların yüzde 14,7'sini alırken, Liberal Demokrat Parti (FDP) ise yüzde 14,6 oranında oyda kaldı.

Resmi sonuçların, bugün geç saatlerde belli olması bekleniyor.

5,5 MİLYON SEÇMEN VAR

Yaklaşık 5,5 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu İsviçre'de, 200 kişilik Federal Meclis (Halk Meclisi) ile 46 kişilik Kantonlar Meclisi üyeleri genel seçimlerle belirleniyor.

Yerel saatle 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 12.00'de sona erdi.

İsviçre'de seçmenler, tercihlerini sandıkta, elektronik ortamda veya mektup yöntemiyle yapabiliyor.

Seçmenlerin yaklaşık yüzde 90'ı sandık başına gitmeden mektup veya elektronik oylamayı tercih ederken, yüzde 10'u da oyunu sandıklarda kullanıyor.