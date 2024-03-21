İsviçre Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaları şaşırttı

İsviçre Merkez Bankası, faiz oranını 25 baz puan düşürdü. Karar piyasaları şaşırtırken, beklenti Merkez Bankası'nın faiz oranını %1,75'te tutması şeklindeydi.

İsviçre Merkez Bankası, ana faiz oranını 25 baz puan düşürerek %1,50'ye çekti.

Reuters'ın haberine göre, Merkez Bankası, uzun süredir görevde olan Başkan Thomas Jordan'ın eylül ayında istifa edeceğini açıklamasından bu yana aldığı ilk kararla, vadesiz mevduat faiz oranını da %1,50'ye indirdi.

Bu hamle piyasaları şaşırtarak İsviçre Frangı'nın dolar karşısında hızla düşmesine ve Euro karşısında son sekiz ayın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu.

Reuters anketine katılan analistlerin çoğunluğu İsviçre Merkez Bankası'nın faiz oranlarını %1,75'te tutmasını bekliyordu. Bu aynı zamanda Banka'nın son dokuz yılda yaptığı ilk faiz indirimi oldu.

Faiz indirimi, İsviçre'de enflasyonun şubat ayında %1,2'ye gerilemesinin ardından geldi; bu düşüş, fiyat artışlarının Banka'nın fiyat istikrarı olarak tanımladığı %0-2 hedef aralığında gerçekleştiği dokuzuncu ay oldu.