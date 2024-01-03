İşyeri kira artış tavanı belli oldu
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ocak ayı için kira zam oranları da ortaya çıktı. İşyerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı 53,86 oldu.
Ocak ayı kira artış oranı, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu.
Konut kiraları için yüzde 25'lik artış sınırı sürerken, iş yeri kiralarındaki artış oranı aralık ayı enflasyon verilerine göre belirlendi.
Aralık ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre ocak ayında işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,86 olarak belirlendi.
OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 13 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 3 bin 250 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 16 bin 250 TL
KONUT ÖRNEK HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 1.250,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 6.250,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 75.000,00 TL
TÜİK verilerine göre, tüketici fiyatları aralık ayında aylık yüzde 2,93 arttı, yıllık enflasyon yüzde 64,77 olarak gerçekleşti. Piyasada ağırlıklı beklenti TÜFE'nin aylık yüzde 3 artacağı ve yıllık TÜFE'nin yüzde 65 seviyesine yükseleceği yönündeydi.