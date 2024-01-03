İşyeri kira artış tavanı belli oldu

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ocak ayı için kira zam oranları da ortaya çıktı. İşyerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı 53,86 oldu.

Ocak ayı kira artış oranı, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu.

Konut kiraları için yüzde 25'lik artış sınırı sürerken, iş yeri kiralarındaki artış oranı aralık ayı enflasyon verilerine göre belirlendi.

Aralık ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre ocak ayında işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,86 olarak belirlendi.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 13 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 3 bin 250 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 16 bin 250 TL

KONUT ÖRNEK HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 5.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 1.250,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 6.250,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 75.000,00 TL

TÜİK verilerine göre, tüketici fiyatları aralık ayında aylık yüzde 2,93 arttı, yıllık enflasyon yüzde 64,77 olarak gerçekleşti. Piyasada ağırlıklı beklenti TÜFE'nin aylık yüzde 3 artacağı ve yıllık TÜFE'nin yüzde 65 seviyesine yükseleceği yönündeydi.