İşyeri sahibi tuvalete gizli kamera koymuş: 285 kadına ait görüntü tespit edildi

İstanbul’da bir işyeri sahibinin, ortak kullanılan tuvaletin farklı yerlerine birden fazla gizli kamera yerleştirdiği anlaşıldı. Bir kadının şikayeti üzerine yapılan incelemede, tuvaletteki krem kutusu, çorap gibi eşyanın içinden çıkan gizli kameralarda 285 kadının görüntüleri tespit edildi.

İstanbul’da bir işyerinin sahibi olan Onur A. işletmesinde ortak kullanılan tuvaletin içine farklı açılardan kayıt yapan gizli kameralar yerleştirdi. 285 kadını gizlice çekti.

İstanbul Bayrampaşa’da, iş yerinde portföy uzmanı olarak çalışan aynı zamanda işletmenin de sahibi olan Onur A., aynı şirkette çalışan 19 yaşındaki E.Ö.’yü birçok kez sözlü tacize maruz bıraktı.

Sabah’ta yer alan habere göre, bir süre iş yerinde çalışan genç kadın, maruz bırakıldığı taciz ve sigortası yapılmaması üzerine işten ayrılma kararı aldı. Genç kadın bu sırada Onur A.’nın “Ben evli olmasaydım benimle bir ilişki düşünür müydün? Bakire misin? Cinsel hayatın nasıl?” gibi sorulara maruz kaldığını söyledi.

ARKADAŞININ TELEFONUYLA ÖĞRENDİ

Aradan geçen bir süre sonra ise aynı iş yerinde çalışan başka bir kadın Ece Ö.’yü arayarak acil görüşmesi gerektiklerini eski iş yerinde kendisiyle alakalı bir problem olduğunu kaydetti.

Ece Ö., bu görüşmede, işyerinde kendisine ait görüntü kayıtlarının olduğunu öğrendi. Arkadaşı tarafından gizlice kayıt altına alınan görüntüleri izleyen genç kadın, Onur A. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Yapılan incelemede, tuvaletteki krem kutusu, çorap gibi eşyanın içinden çıkan gizli kameralarda 285 kadının görüntüleri tespit edildi.