İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 41 göçmen hayatını kaybetti

İtalya açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Teknede 3’ü çocuk 45 kişinin bulunduğunu öğrenildi.

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tunus’un Safakes limanından hareket eden göçmen teknesi İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında battı. Teknede bulunan 41 göçmenin hayatını kaybettiği açıklandı.

Teknede bulunan 4 kişi ise sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

Lampedusa Adası’na getirilirken Fildişi Sahili ve Gineli 4 kişi, teknede 3’ü çocuk 45 kişinin bulunduğunu ifade ederek 6 saatlik yolculuğun ardından teknenin şiddetli dalgaların etkisiyle battığını ve yalnız 15 kişide can yeleğinin bulunduğunu söyledi.

Teknenin İtalya’nın Sicilya Adası’na doğru hareket ettiği öğrenildi.