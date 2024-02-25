İtalya Başbakanı Giorgia Meloni: Rusya Ukrayna’yı işgal etmeseydi, Hamas İsrail’e saldırmazdı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yıldönümü için Kiev’e giden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, “Rusya Ukrayna'yı işgal etmeseydi Hamas İsrail'e saldırmazdı” dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni İtalya’nın dönem başkanlığını yaptığı G7’nin ilk liderler zirvesine Ukrayna’dan katıldı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 2. yıldönümünde Meloni ile birlikte Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

BBC Türkçe'nin İtalya’da yayımlanan Il Giornale gazetesinden aktardığına göre; Meloni, Rusya Ukrayna'yı işgal etmeseydi, Hamas büyük olasılıkla İsrail'e böyle bir saldırı düzenlemezdi" dedi.

Meloni, “Rus işgalinin, Putin'in uzun yıllardan beri çeşitli cephelerde kendini gösteren neo-emperyalist vizyonunun doğal ve öngörülebilir bir sonucu” olduğunu söyledi.

"ULUSLARARASI HUKUK TESİS EDİLMEZSE ÇATIŞMALAR SÜRECEK"

İtalya Başbakanı ayrıcıca "Ukrayna ve Orta Doğu'dan sonra üçüncü "parça" Uzak Doğu'da patlayabilir. Böyle bir senaryodan korkuyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bence Rusya Ukrayna'yı işgal etmeseydi, Hamas büyük olasılıkla (7 Ekim’de) İsrail'e böyle bir saldırı düzenlemezdi. Hukuka dayalı uluslararası sistemin, üstelik BM Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi tarafından bu kadar ciddi bir şekilde çiğnenmesinin, Orta Doğu'dan Balkanlar'a ve Afrika’ya kadar dünyanın diğer bölge ve coğrafyalarında da peş peşe sonuçlar doğurması kaçınılmazdı… Eğer Ukrayna'da uluslararası hukuk yeniden tesis edilmezse, çatışmalar artarak patlak vermeye devam edecek.”