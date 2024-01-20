İtalya Başbakanı Meloni, gizlice Kapalıçarşı’yı gezdi

İtalya'nın sağ görüşlü Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye ziyaretinde gizlice Kapalıçarşı'yı dolaştı. Bir restoranda Türk tatlılarını deneyen Meloni, halıcılara ve kuyumculara uğradı.

İtalya’nın göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen sağ görüşlü Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye ziyareti sırasında bugün İstanbul'da gizlice Kapalıçarşı’yı ziyaret etti.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre, İtalya'da milliyetçi muhafazakâr olan İtalya'nın Kardeşleri'nin lideri ve ilk kadın başbakanı Giorgie Meloni resmi ziyaret için geldiği İstanbul’da soluğu Kapalıçarşı’da aldı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bugün 18.00 sıralarında görüşmesi beklenen Meloni, Kapalıçarşı’ya gizlice yaptığı ziyarette halıcıları ve kuyumcuları dolaştı. Kapalıçarşı Derneği yetkilileri ile yaklaşık 1.5 saat görüşen Meloni, gezisine devam etti.

Meloni’nin Kapalıçarşı’daki durağı Havuzlu Restoran oldu. Burada İtalyan Başbakanı, işletme müdürü Metin Sönmez ağırladı.

Kendisine ikram edilen sütlaç, kazandibi ve ayva tatlısının tadına bakan Başbakan, “tatlılara bayıldığını” söyledi. Başbakan Meloni’ye Türk kahvesi ve çay da ikram edildi.