İtalya Başbakanı Meloni, Placebo'nun solistine hakaret davası açtı
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiliz rock grubu Placebo'nun solisti Brian Molko'ya hakaret davası açtı.
İtalya'nın aşırı sağcı Başbakanı Meloni, kendisine 'faşist ırkçı' diyen rock grubu Placebo'nun solisti Brian Molko'ya hakaret davası açtı.
Placebo'nun geçen ay Torino'ya yakın Stupinigi'de düzenlenen Sonic Park festivalindeki konseri sırasında hayranları tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Molko'nun İtalyanca "Giorgia Meloni, b.k parçası, faşist, ırkçı" diye bağırdığı görülüyor.
Torino Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydan bir hafta sonra Molko hakkında 'devlet kurumlarını aşağılamak' ve 'başbakana hakaret' suçlarından soruşturma açmıştı.
Molko'nın suçlu bulunması durumunda 1000 ila 5000 bin euro para cezası alabileceği kaydediliyor.