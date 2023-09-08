İtalya'da çocuk ve genç suçları için yeni kararlar: Ailelere hapis cezası geliyor

İtalya'da hükümet, şiddet ve suça karışan gençler için cezaları arttıran düzenlemeyi onayladı. Başbakan Giorgia Meloni, "Bu kararname devletin, karmaşık ve çözülmesi zor bir sorunu çözmek için yüzünü ortaya koyduğunu gösteren bir işaret" dedi. Hükümetin yeni kararnemesi, çocukların cezaevine konulmasını kolaylaştıracağı gerekçesiyle "baskıcı önlem" olarak bazı kesimlerce tepki çekiyor.

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, çocuk ve gençlerin karıştığı şiddet olayları ile suçlar karşısında cezaları arttıran ve çocuklarını okula göndermeyen aileler için hapis cezası öngören bir kararname kabul etti.

Ülkede, ağustos ayında Napoli ve Palermo kentlerinde yaşları 16 ile 22 arasında değişen bir grup gencin karıştığı toplu tecavüz skandalının ardından hükümet, çocuk ve gençlerin karıştığı suçlara yönelik cezaları artırma yolunda adım attı.

Napoli yakınlarında Caivano'da yaşanan son tecavüz olayına atıfla kamuoyunda "Caivano kararnamesi" olarak bilinen düzenleme, silah veya uyuşturucu taşıyan reşit olmayan küçüklerin gözaltına alınmasını kolaylaştırıyor, yetkililere bu çocukların telefonuna el koyma hakkı tanıyor ve çocuklarını okula göndermeyen aileler için de hapis cezası öngörüyor.

MELONİ: KÜÇÜKLER YILLARDIR KALKAN OLARAK KULLANILIYOR

Başbakan Meloni, bakanlar kurulunda kabul edilen kararnamenin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bugünkü bakanlar kurulu ile aslında devletin geçmişte başka şeylerle ilgilenmeyi tercih ettiği bazı konularda önemli düzenlemeler getirdik. Çok önemli bir düzenleme. Bu kararname, devletin, karmaşık ve çözülmesi zor bir sorunu çözmek için yüzünü ortaya koyduğunu gösteren bir işaret. Bunlar önleyici tedbirler, çünkü küçükler yıllardır kalkan olarak kullanılıyor. Çocuk suçları yağ lekesi gibi yayılıyor" ifadelerini kullandı.

Meloni, kararnameyle 12 yaşındaki çocukları hapse atmanın söz konusu olmadığını belirterek, "14 ile 18 yaş arası çocuklar suçüstü yakalanırsa işin sonunda hapishane var. Bugün 15 yaşında bir çocuk elinde dolu bir silahla ortalıkta dolaşırsa tutuklanamaz. Bunlar sadece baskıcı değil, önleyici tedbirlerdir. Çünkü son yıllarda küçüklerin suçlara karışması oranı arttıysa tam da bu nedenledir. Buna bir son vermeliyiz" dedi.

ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMEYENLERE HAPİS CEZASI

Çocuklarını okula göndermeyen ailelere de değinen Meloni, "İtalya'da zorunlu eğitim vardır ve bu garanti edilmelidir. Okulun giderek bir sosyalleşme mekanına dönüşmesi gerekiyor" diye konuştu.

Başbakan Meloni, çocukların okula göndermeyen ailelerin 2 yıla kadar hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalacağını da söyledi.

Adalet Bakanı Carlo Nordio, çocuk suçlular için "kaçma tehlikesi" riskinin de yasal düzenleme kapsamına alındığı bilgisini verdi. Nordio, "Bu düzenlemeyle çocuklarını okula göndermeyen ailelere hapis cezası getirildi" ifadesini kullandı.

Bu arada, basında daha önce yer aldığı gibi kararnamede, reşit olmayanların porno sitelere erişiminin kısıtlanmasına ilişkin herhangi kısıtlayıcı tedbir bulunmuyor. Başbakan Meloni, bu konunun daha kapsamlı şekilde ele alınması gerektiğini, kararnamenin parlamentoda yasalaşma sürecinde değerlendirilebileceğini kaydetti.

Aile Bakanı Eugenia Roccella da basın toplantısında, porno sitelere ilk erişim yaşlarının 6-7 yaşa kadar düştüğünü ifade ederek, ebeveyn kontrolünü sağlayacak tüm cihazlara uygun bir uygulamanın ücretsiz kullanılma sunulmasını istediklerini dile getirdi.

"Caivano kararnamesi", hemen yürürlüğe girecek ancak 60 gün içinde parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanat Senato tarafından onaylanması gerekecek, aksi takdirde geçerliliğini yitirecek.

Bazı basın yayın organlarında, "Caivano kararnamesi"nin çocukların cezaevine konulmasını kolaylaştıracağı gerekçesiyle hükümetin "baskıcı önlemlere" yöneldiği yorumları yapılıyor.