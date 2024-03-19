İtalya'da ırkçılık iddiası: Acerbi milli takım kadrosundan çıkarıldı

Serie A'da oynanan İnter-Napoli mücadelesinde rakibi Juan Jesus'a Irkçılık yaptığı iddia edilen Francesco Acerbi, milli takım kadrosundan çıkarıldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) dün oynanan Inter-Napoli maçında rakibi Juan Jesus'a Irkçılık yaptığı iddia edilen İnter'in oyuncusu Francesco Acerbi, milli takım kadrosundan çıkarıldı.

İtalya Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 36 yaşındaki Interli futbolcu Acerbi'nin yerine Roma'da forma giyen Gianluca Mancini'nin kampa davet edildiği kaydedildi.

İtalya, 22 Mart Cuma günü Venezuela, 24 Mart Pazar günü ise Ekvador ile hazırlık maçı yapacak.