İtalya'da son büyük mafya lideri Matteo Denaro öldü

İtalya'da uzun yıllar arandıktan sonra ocak ayında yakalanan son büyük mafya lideri Matteo Messina Denaro, kolon kanseri tedavisi gördüğü L’Aquila kentindeki cezaevi hastanesinde öldü.

İtalya'da uzun yıllar arandıktan sonra ocak ayında yakalanan organize suç örgütü elebaşı Matteo Messina Denaro'nun bu sabah hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin güneyinde Sicilya Adası'nda faaliyet gösteren "Cosa Nostra" isimli mafya grubunun "büyük patronu" ve bazı katliamların planlayıcısı olarak bilinen elebaşı Denaro'nun kolon kanseri tedavisi gördüğü L’Aquila kentindeki cezaevi hastanesinde öldüğü belirtildi.

L'Aquila Belediye Başkanı Pierluigi Biondi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Vicdan azabı ve pişmanlık olmadan yaşanan bir yaşamın son sözü, yakın tarihte silemeyeceğimiz acı dolu bir bölüm” ifadelerini kullanarak Denaro’nun ölümünü doğruladı.

İtalyan medyasına sızdırılan tıbbi kayıtlarda Denaro’nun ayrıca, sahte isimle 2020 ve 2022 yıllarında kolon kanseri ameliyatı geçirdiği belirtildi.

MATTEO MESSİNA DENARO HAKKINDA

Mafya lideri Matteo Messina Denaro, 1992 yılında mafya karşıtı savcılar Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino'nun öldürülmesini planlamak ve Roma, Floransa ve Milano’da 10 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırının yanı sıra bir mafya liderinin itirafçı olan 11 yaşındaki oğlunun kaçırılması ile işkence edilerek öldürülmesinden sorumlu tutuluyordu.

İtalya’nın en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro, 30 yıllık kaçışın ardından Ocak ayında tedavi amacıyla bulunduğu Sicilya bölgesinin başkenti Palermo’daki bir klinikte yakalanmıştı.