İtalya'dan Meloni-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Meloni Dubai'de görüştü. Görüşmede, Gazze'deki krize ilişkin son gelişmeler ele alındığı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, Gazze'deki krize ilişkin son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

İtalya Başbakanlığı, Meloni'nin, Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) sırasında Erdoğan ile görüştüğü duyurdu.

Başbakanlığın açıklamasında, "Görüşmede, mükemmel ikili ilişkilerden ve farklı sektörlerdeki ekonomik ilişkilerin sürekli büyümesinden duyulan ortak memnuniyet yinelendi" bilgisine yer verildi.

GAZZE KRİZİ ELE ALINDI

Açıklamada, "Gazze'deki krize ilişkin son gelişmeler ele alındı. Başbakan yeni bir insani ara umudunu dile getirdi ve Türkiye'nin, çatışmanın bölgenin geri kalanına yayılmasını önlemedeki rolünün altını çizdi. Her iki lider de bölgenin geçtiği bu zorlu aşamada güvenlik ve istikrara katkıda bulunmaya istekli olduklarını ve siyasi çözüm için çalışmaya başlamanın önemini vurguladı" ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Meloni'nin görüşmede Erdoğan'a, İtalya'nın Mısır üzerinden yaptığı insani yardım ve Gazze'den gelen çocuk hastaların yararlanması için bölgeye gönderdikleri askeri ikmal ve tıbbi destek gemisi Vulcano hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Açıklamada liderlerin, krizin gelişimine dair yakın koordinasyon içinde olmanın önemini de vurguladığı ifade edildi.