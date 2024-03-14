İtalya'dan TikTok'a 10 milyon euro ceza: "Çocukları korumuyor"

İtalya, reşit olmayan kullanıcıları zararlı içeriklerden yeterince korumadığı gerekçesiyle TikTok'a 10 milyon euro para cezası verdi. Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, platformun, özellikle savunmasız bireylerin psikolojik ve fiziksel güvenliğini tehdit edip etmediğini belirleme bakımından yetersiz olduğu kaydedildi.

Dünya 14.03.2024 13:54 Giriş: 14.03.2024 13:54

Güncelleme: 14.03.2024 14:06 Kaynak: AA

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