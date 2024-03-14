İtalya'dan TikTok'a 10 milyon euro ceza: "Çocukları korumuyor"
İtalya, reşit olmayan kullanıcıları zararlı içeriklerden yeterince korumadığı gerekçesiyle TikTok'a 10 milyon euro para cezası verdi. Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, platformun, özellikle savunmasız bireylerin psikolojik ve fiziksel güvenliğini tehdit edip etmediğini belirleme bakımından yetersiz olduğu kaydedildi.
İtalyan Rekabet Kurumu (Antitrust-AGCM), Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a, reşit olmayan kullanıcıları zararlı içeriklerden yeterince korumadığı gerekçesiyle 10 milyon euro ceza verdi.
Rekabet Kurumu, TikTok'a ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, reşit olmayan kullanıcıları potansiyel zararlı içeriklerden korumadığı ifade edildi.
Kurumun dayandırdığı gerekçeyle Çin merkezli ByteDance grubuna ait İtalya, İngiltere ve İrlanda'daki TikTok şubelerine toplamda 10 milyon euroluk para cezası kesildiği belirtildi.
GÜVENLİK AÇISINDAN 'YETERSİZ'
Açıklamada, TikTok platformunda dolaşıma giren içerikler üzerindeki kontrollerin, özellikle küçükler ve savunmasız bireylerin psikolojik ve fiziksel güvenliğini tehdit edip etmediğini belirleme bakımından yetersiz olduğu kaydedildi.
Açıklamada, ayrıca söz konusu sosyal medya platformunun bu tür içeriklerin yayılmasını önlemeye yönelik yeterli önlemleri almadığı ve kendi yayımladığı yönergelere uymadığı ifade edildi.