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İtalya’da hidroelektrik santralindeki patlama: Ölü sayısı 7’ye yükseldi

İtalya’da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamanın ardından kaybolan son işçilerin cansız bedenlerin ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

Dünya
  • 12.04.2024 14:26
  • Giriş: 12.04.2024 14:26
  • Güncelleme: 12.04.2024 14:31
Kaynak: İHA
İtalya’da hidroelektrik santralindeki patlama: Ölü sayısı 7’ye yükseldi
Fotoğraf: LwrGrDam2 (Arşiv)

İtalya’da Suviana Gölü’ndeki Bargi hidroelektrik santralinde yeraltında 9 Nisan’da meydana gelen patlama sonrası kayıp işçileri arama çalışmalarında sona gelindi.

İtfaiyeden yapılan açıklamada kayıp durumdaki son işçilerin de cansız bedenine ulaşıldığı, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye yükseldiği belirtildi.

Cansız bedenlerin santralin suyun altındaki bölümünde yaklaşık 40 metre derinlikten çıkarıldığı aktarıldı. 

Enerji firması Enel’e ait, Suviana Gölü kıyısında yer alan Bargi hidroelektrik santralinde önce yangın çıkmış, daha sonra patlama meydana gelmişti. 

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