İtalya’da süper otomobil turu sırasında feci kaza: 2 ölü

İtalya’nın Sardunya Adası’nda düzenlenen süper otomobil turu sırasında meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

İtalya’nın Sardunya Adası’nda düzenlenen süper otomobil turu sırasında meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

İtalya’nın Sardunya Adası’nda 2 Ekim’de düzenlenen süper otomobil turu sırasında State Road 195’te feci bir kaza yaşandı. Lüks otomobillerden oluşan konvoyda, Ferrari ve Lamborghini marka araçlar ile bir karavan zincirleme trafik kazasına karıştı.

Ferari marka araç, önündeki lüks aracı solladığı sırada çarptı. Ferrari kazanın ardından yoldan çıkarak alev aldı. Araçta bulunan 67 ve 63 yaşlarındaki İsviçreli karı koca hayatını kaybetti. Ferari’nin çarptığı Lamborghini marka araç ise önünde karavana çarparak yoldan çıktı. Karavan ise çarpmanın etkisi ile yan yattı. Karavandaki ve Lamborghini’deki kişilerin kazadan yara almadan kurtulduğu açıklandı.

Kaza anı ise yoldaki başka biri tarafından anbean kayıt altına alındı.