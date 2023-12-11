İtalya’da yolcu trenleri çarpıştı: 17 yaralı
İtalya’da Bologna-Rimini demiryolu hattında iki trenin çarpışması sonucu 17 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İtalya'nın kuzeyindeki demiryolu hattında iki tren çarpıştı.
Bologna-Rimini demiryolu hattında meydana gelen kazada 17 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada kazanın dün (10 Aralık Pazar) akşam saatlerinde gerçekleştiği belirtildi.
İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, kazanın Faenza ve Forli kentleri arasında Bologna-Rimini demiryolu hattındaki kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.
❌ Urto Frecciarossa e treno regionale sulla linea Bologna-Rimini: concluse le operazioni di soccorso, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco con la messa in sicurezza dell’area insieme al personale ferroviario [#10dicembre 21:30] pic.twitter.com/kWVHov2RWN— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 10, 2023