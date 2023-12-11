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İtalya’da yolcu trenleri çarpıştı: 17 yaralı

İtalya’da Bologna-Rimini demiryolu hattında iki trenin çarpışması sonucu 17 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Dünya
  • 11.12.2023 11:33
  • Giriş: 11.12.2023 11:33
  • Güncelleme: 11.12.2023 11:42
Kaynak: DHA
İtalya’da yolcu trenleri çarpıştı: 17 yaralı
Fotoğraf: DHA

İtalya'nın kuzeyindeki demiryolu hattında iki tren çarpıştı. 

Bologna-Rimini demiryolu hattında meydana gelen kazada 17 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada kazanın dün (10 Aralık Pazar) akşam saatlerinde gerçekleştiği belirtildi. 

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, kazanın Faenza ve Forli kentleri arasında Bologna-Rimini demiryolu hattındaki kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı. 

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