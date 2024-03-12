İtalyan savaş gemisi Kızıldeniz'de 2 İHA daha düşürdü

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de Husilere ait 2 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. İtalya Savunma Bakanlığı kaynakları da söz konusu 2 İHA'nın "meşru müdafaa" ilkesi çerçevesinde düşürüldüğünü ifade etti. İtalya, geçtiğimiz günlerde de Husilere ait 2 İHA daha düşürdüğünü açıklamıştı.

Dünya 12.03.2024 17:43 Giriş: 12.03.2024 17:43

Güncelleme: 12.03.2024 17:47 Kaynak: AA

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