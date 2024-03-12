İtalyan savaş gemisi Kızıldeniz'de 2 İHA daha düşürdü
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de Husilere ait 2 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu. İtalya Savunma Bakanlığı kaynakları da söz konusu 2 İHA'nın "meşru müdafaa" ilkesi çerçevesinde düşürüldüğünü ifade etti. İtalya, geçtiğimiz günlerde de Husilere ait 2 İHA daha düşürdüğünü açıklamıştı.
İtalya, Kızıldeniz'deki güdümlü füze destroyeri Duilio'nun, Yemen'deki Husilere ait iki insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüğünü bildirdi.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajan, X platformundan Kızıldeniz'deki son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Paylaşımda, "Avrupa Birliği (AB) Aspides misyonu kapsamında Kızıldeniz'de görev yapan ve iki İHA'yı düşüren güdümlü füze muhribi Caio Duilio mürettebatına tebrikler. İtalya Deniz Kuvvetleri seyrüsefer güvenliğini garanti ediyor ve bizim ticari gemilerimizi koruyor. Denizcilerimizle gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.
"MEŞRU MÜDAFAA"
İtalyan basınına bilgi veren Savunma Bakanlığı kaynakları da söz konusu iki İHA'nın "meşru müdafaa" ilkesi çerçevesinde düşürüldüğünü belirtti.
Caio Duilio destroyeri, Aspides misyonu çerçevesindeki görevine başlamadan önce de 2 Mart Cumartesi günü Kızıldeniz'de üzerine doğru gelen bir İHA'yı kendisine 6 kilometre uzaklıktayken düşürmüştü.
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İtalya Savunma Bakanlığı, Duilio gemisinin Kızıldeniz'de seyrüsefer ile ticaret güzergahlarının güvenliğini temin etme kapsamında bölgede bulunduğu belirtilerek, "Duilio gemisi, öğleden sonra meşru müdafaa prensibi çerçevesinde Kızıldeniz'de bir İHA'yı düşürdü. Önceki saldırılarda kullanılanlara benzer özelliklere sahip İHA, İtalyan gemisine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaydı ve üzerine doğru gelmekteydi" açıklaması yapmıştı.