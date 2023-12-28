İtibarda da zamdan da tasarruf olmaz: Okul pansiyon ücretlerine astronomik zam

Lise pansiyonlarında 2023’te 11 bin 500 TL olan konaklama ücreti 2024 yılı için yüzde 142’lik artış ile 27 bin 900 TL, 21 TL olan bir öğün yemek ücreti ise yüzde 52 TL olarak belirlendi. Velilerin ekonomik kriz ile giderek artan yükünü yok sayan zamlara yönelik konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Her türlü lüksü, ‘İtibar’ tekerlemesiyle savuşturan iktidar öğrenciye bir yastık bir öğün yemek vermekten aciz mi?” diye sordu

Mustafa BİLDİRCİN

İktidar, ekonomik kriz ile katlanarak artan veli ve öğrencilerin sırtında yükü bir kez daha görmezden geldi. Okul pansiyonlarının konaklama ücretleri ile bir öğünlük yemek ücretlerine TÜİK'in altı aylık enflasyon tahminlerinin çok üzerinde zam yapıldı. Pansiyon ücretlerine yapılan acımasız zamma yönelik BirGün’e konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, AKP iktidarında ailesi zengin öğrenci ile ailesi yoksul öğrenci arasındaki uçurumun çok derinleştiğini belirtti.

2024 yılı için belirlenen okul pansiyon ücretleri, “İktidar yoksulluk yurttaşa kör ve sağır” iddialarının haklılığını gözler önüne serdi. İlköğretim ve ortaöğretim ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarına bağlı pansiyonların ücretlerinde astronomik şekilde zamlandı.

PANSİYONLAR ATEŞ PAHASI

2023 yılında ilköğretim kurumlarına bağlı olan pansiyonlarda aylık 11 bin 500 TL olan konaklama ücreti, 2024 yılı için yüzde 142,6'lık artış ile 27 bin 900 TL olarak sabitlendi. MEB’e bağlı liselerin pansiyon ücretleri de yine yüzde 142,6’lık zammın ardından 27 bin 900 TL’ye çıktı. 2023 yılında 12 bin 900 TL olan mesleki ve teknik eğitim kurumlarına bağlı pansiyonların aylık ücreti ise 31 bin 300 TL’ye fırladı.



Pansiyonlarda kalan öğrencilerin yemek ücretlerindeki artış da dikkati çekti. Buna göre, 2023 yılında 21,45 TL olan bir öğün yemek ücretinin 2024 yılında 52 TL olması kararlaştırıldı. Yemek ücretindeki artış oranı yüzde 142,4 olarak hesaplandı.

CUMHURİYET İLE ZIT MANZARA

Velilerin içinde bulunduğu ekonomik buhranı yok sayan zamlara yönelik konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Eğitimin satın alınan bir metaya dönüştürülmesi, 21 yılda iktidarın eğitim alanından sosyal devletin tüm varlığını çekmesi, Cumhuriyet'in vizyonuna taban tabana zıt bir manzara yaratmıştır” dedi. Özbay, Anayasal bir hak olan çocukların eğitim, beslenme, barınma ve ulaşım hizmetlerinin ancak ailelerin imkanları ölçüsünde giderilebilir hale geldiğini vurguladı.

GÖRMEZDEN GELİNEN ÖĞRENCİLER

Tüm çalışan nüfusun alacağı ücret zamlarının belirlendiği TÜİK'in enflasyon oranlarıyla pansiyonlardaki konaklama ve yemek fiyatlarındaki artış arasında uçurum bulunduğuna dikkati çeken Özbay, şunları söyledi:

“Her mevsim için ayrı saraylar yaptıran, yöneticilerinin halkın vergisini çarçur ettiği her türlü lüksü, ‘Devletin itibarı’ tekerlemesiyle savuşturduğu bu ülke, yoksul öğrencisinin başının altına bir yastık, önüne bir tabak yemek koymaktan aciz midir? ‘Eğitimde feda edilecek fert yoktur’ diyen bir Başöğretmenin kurduğu bu Cumhuriyet’te, geleceğimiz olan çocuklarımızın/gençlerimizin imkansızlık nedeniyle, adeta görmezden gelinerek eğitimden uzak bırakılması kabul edilemez.”