İtirazlar görmezden gelindi, projeye onay çıktı: Özelleştirilen liman büyüyecek

ÇED toplantısı itirazlar sonucu yapılamayan Taşucu Limanı’nın büyütülmesi projesine onay verildi. Deniz dolgusu yapılacak proje kara ve deniz ekosistemine zarar verecek. Mersinliler dava açmaya hazırlanıyor.

Gökay BAŞCAN

Arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde yer alan ve kuş göç yolu üzerindeki Taşucu Limanı’nın genişletilmesi projesine tüm tepkilere rağmen onay çıktı.

2021 yılında limanın işletmesini 40 yıllığına alan Ceyport Taşucu Uluslararası Liman İşletmeciliği’nin başvurusunun ardından çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verildi.

2003'te özelleştirme kapsamına alınan, 2017’de Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne geçen Taşucu Limanı ve 2021 yılında 684 milyon liraya Cey Grubu ortak girişimine devredildi. Mersin Silifke’de bulunan limanın işletmesini 40 yıllığına alan şirket, yeni bir dalgakıran ve 82 bin metrekarelik alanda dolgu faaliyeti yapmak için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Sermaye için onay merciine dönüşen Bakanlık, 975 milyon TL’ye mâl olacak projeye ilişkin ÇED olumlu kararı verdi.

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, proje sınırları içerisinde arkeolojik sit alanı yer alıyor. Yine aynı yerde ortaçağ döneminden kalma kalıntılar da koruma altında. 1. derece doğal sit alanı olan Göksu Deltası’nın tampon bölgesinde yer alan proje, aynı zamanda kuş göç yolu üzerinde bulunuyor. Bölgede yapılan çalışmaların, başta sürüngen ve memeliler olmak üzere karasak faunayı oluşturan türlerin yaşam alanlarını da daraltacak.

BALIKLAR BÖLGEDEN UZAKLAŞACAK

Proje karanın yanı sıra deniz ekosistemine de büyük zarar verecek. Denizden 2 buçuk milyon tarama malzemesi çıkartılacak. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre faaliyet esnasında denizde oluşacak bulanıklık balık türlerinin bölgeden uzaklaşmasına neden olacak. Ancak yine ÇED dosyasında balıkların az etkileneceği ve balıkçılık faaliyetine önemli bir etkisi olmayacağı iddia edildi.

Şirket projenin kuş göç yolu üzerinde yapılacağını belirtirken aynı zamanda bir etkisi olmayacağını da öne sürdü. Dosyada, “…kuş göçlerini engellemeyecek şekilde faaliyetlerin sürdürülmesi, gerekirse o dönemlerde faaliyetlerin durdurulması önerilmektedir” ifadeleri yer aldı.

KARARA KARŞI DAVA AÇACAĞIZ

Daha önce açtıkları davada tersane projesini iptal ettiklerini hatırlatan Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sabahat Aslan, “İptal olmasının nedeni Göksu Deltası’na, çevreye ve insan sağlığına vereceği zarar. Bu proje alanı da tersaneye bitişik. ÇED toplantısında itirazlarımızı dile getirdik, toplantı yapılamadı. Buna rağmen verilen ÇED olumlu kararı hukuka aykırı. İptali için dava açacağız” dedi.

ÇED TOPLANTISI YAPILAMADI

Geçen yıl haziran ayında, ÇED süreci kapsamında yapılan halkın katılım toplantısına bölge halkının ve çevre derneklerinin tepkisi damga vurdu. Toplantının başlamadan saatler öncesinde salonu dolduran yaşam savunucuları heyetin içeriye girmesine engel oldu. Polisle yaşanan arbededen sonra, heyet ÇED toplantısını yapamadan ayrıldı.