İtirazlara rağmen Gelibolu’da onay verilen taşocağına dava açıldı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde kurulmak istenen taşocağı için verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararına karşı dava açıldı. Bayramiç köyüne taşocağı açmak isteyen Green Saroz İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin sahibi ise AKP Gelibolu Belediye Meclis adayı Ali Bozca’nın eşi Aslı Bozca.

Koru Dağı eteklerinde, tarım sulama göletinin yanıbaşında kurulmak istenen taşocağı bölgede endişe yarattı. Bayramiç Göleti’ne 50 metre mesafede bulunan alanda bundan 5 yıl önce yasal olmayan yollarla kayrak taşı çekilmesi yapılıyordu.

2019 senesinde göreve gelen Bayramiç Köyü muhtarı Ramazan Çetiner köy muhtarı olmasından itibaren taş çekilmesine izin vermedi. 2020 senesinde kurulan Green Saroz isimli şirket ruhsat başvurusu yaparak Bayramiç Köyü’nün tarım sulama kaynağı olan Bayramiç Göleti’nin 50 metre yakınına taşocağı açma başvurusu yaptı.

Çanakkale Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği yapılan başvuru üzerine verdiği ÇED gerekli değildir kararıyla, bölgeye verilecek zararın tespitini engellemiş oldu. Karar üzerine bölge halkı harekete geçti. Bayramiç köyü muhtarı Ramazan Çetiner, muhtarlık tüzel kişiliği ilik ve yerel halktan iki kişinin de katılımıyla Çanakkale 2. İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması ve ÇED gerekli değildir kararının iptali talebiyle dava açtı. Bayramiç Muhtarlığı ve bölge sakinlerinin avukatı Avukat Ali Furkan Oğuz projeye ilişkin, “Proje, Trakya’nın ikinci en önemli dağ silsilesi olan Koru Dağları’nı ve Bayramiç Köyü’nübirinci derecede etkileyecek. Böyle vahşi madencilik projelerini aslında tüm Türkiye’den ve Çanakkale’den daha önceden biliyoruz. Yalnızca Çanakkale’de vahşi madencilik projeleri icin verilen ÇED gerekli değildir kararlarının iptali istemli birçok dava açtık ve hepsini de kazandık. Bayramiç köylüleri ve Saros Gönülleri ile birlikte başladığımız bu hukuk mücadelesinde de kazanacağımıza, Koru Dağları’nın kazanacağına inanıyoruz” yorumunda bulundu.

Bölge halkının itirazlarına rağmen taşocağını açmak isteyen Green Saroz isimli şirketin sahibinin AKP Gelibolu Belediye Meclis adayı Ali Bozca’nın eşi Aslı Bozca olduğu öğrenildi.