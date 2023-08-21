İTO raporu: Şirketler e-ticarette 4 konuda zorlanıyor

İstanbul Ticaret Odası’nın Reel Sektörün Dönüşümünde e-ticaret ve e-ihracat başlıklı raporuna göre, yüksek komisyon oranları şirketlerin yaşadığı zorluklar arasında ilk sırada yer alırken diğer 3 zorluk ise kargo ücretlerinin yüksekliği, aşırı rekabet ve lojistik problemler oldu.

İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (İTOSAM) hazırladığı e-ticaret raporunda, şirketlerin e-ticaret alanında karşılaştıkları 4 temel zorluk arasında ilk sırada "yüksek komisyon oranları" yer aldı.

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre İTOSAM, "Reel Sektörün Dönüşümünde E-Ticaret ve E-İhracat" başlığıyla bir rapor yayımladı.

Raporun öneriler bölümünde, "E-ticaretin gelişiminin sürdürülebilir bir zeminde ilerlemesi için adil bir e-ticaret platformları ekosistemi tesis edilmeli. Bu kapsamda adil fiyatlandırma, komisyon oranlarının makul seviyelerde kalması, rekabetin teşvik edilmesi gibi unsurlara dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

Raporda, şirketlerin en önemli gördükleri hususlar arasında siber güvenlik önemlerinin artırılmasına yönelik olarak denetim mekanizmasının geliştirilmesi ve e-ticaret platformlarının uyguladıkları komisyon oranlarının azaltılmasına yer verildi.

KARGO ÜCRETLERİ YÜKSEK

İstanbul’da faaliyet gösteren 513 şirket ile yapılan anket sonuçlarına yer verilen rapora göre, şirketler e-ticarette en çok 4 konuda zorluk yaşıyor. Yüksek komisyon oranları şirketlerin maruz kaldıkları zorluklar arasında yüzde 56,5 ile ilk sırada yer alırken, kargo ücretlerinin yüksek olması yüzde 45,5 ile ikinci, e-ticarette aşırı rekabet yüzde 37,8 ile üçüncü, lojistik problemler ise yüzde 30,9 ile dördüncü temel zorluk oldu.

Raporda yer alan tespitlere göre dünya genelinde 2021'de 5,21 trilyon dolarlık hacme ulaşan e-ticaret satışlarının 2026’da 8,15 trilyon dolar olması bekleniyor.

Rapora göre, e-ticaretin bir alt kolu olarak e-ihracat da bu yeni pazar içinde önemli bir büyüklüğe ulaştı. Raporda, işletmeden tüketiciye 1 trilyon dolarlık büyüklüğe yaklaşan e-ihracat pazarının, 2030 yılına kadar 6-7 katlık artış yaşayabileceğini öngören tahminler bulunuyor.