İttifak krizi sürüyor: Yeniden Refah'tan AKP'ye 'vefa borcu' çıkışı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, AKP ile ittifak görüşmelerine ilişkin konuştu. Erdoğan'ın YRP'nin desteği ile cumhurbaşkanı olduğuna vurgu yapan Altınöz, “AKP yöneticilerinden yerel seçimlerde vefa borcunu ödemelerini bekliyoruz” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde MHP’nin yanı sıra, 14 Mayıs seçimlerindeki ittifak ortakları ile de seçim işbirliğini genişletmek isteyen AKP, YRP dışındaki partilerle uzlaşma sağladı. Ancak, AKP ile Yeniden Refah Partisi (YRP) arasında yürütülen ittifak görüşmelerinde ilerleme sağlanamadı.

AKP adaylarına destek için bazı büyükşehir ve ilçe şehirlerini istediği kulislerde konuşulan YRP, Şanlıurfa ve Elazığ’da AKP’nin eski milletvekillerini belediye başkan adayı olarak açıkladı.

"GÖRÜŞTÜK AMA DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMADI"

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, AKP ile bir ara kesilen ancak şu anda devam eden ittifak görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "AKP yöneticileriyle YRP yöneticileri pazartesi akşamı görüşme yaptılar. Heyetin somut tekliflerle gelmeleri gerektiğini ifade etmiştik. Ama çok da değişen bir şey olmadı. Bakalım 4. görüşmede nasıl bir yol alacağız ama fazla ümitli değilim" dedi.

14-28 Mayıs seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın YRP desteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğini vurgulayan Altınöz, “AKP yöneticilerinden yerel seçimlerde vefa borcunu ödemelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"YAKIN ZAMANDA İTTİFAK OLMAZSA KENDİ ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ"

İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının belirlenmesinde de sona gelindiğini kaydeden Altınöz, “Yakın bir zamanda ittifak söz konusu olmazsa kendi adaylarımızı açıklayıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin AKP'nin belediye meclis üyeliği ve birkaç yerde ilçe belediye başkanlığı teklifi sonrası İstanbul seçimlerinde aday çıkartmayacağı ve Murat Kurum'u destekleyeceği öne sürülmüştü. Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ak, yerel seçimlerde İstanbul’da aday çıkarmama kararı aldıklarına dair iddiaları yalanlamıştı. Ak, görüşmelerin sürdüğünü söylemiş, YRP de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “değerlendirmeler sürmektedir” demişti.