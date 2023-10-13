İTÜ GVO öğretmenleri, yoksulluk sınırı altında kalan maaşlara tepki olarak kalem bıraktı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları öğretmenleri, yoksulluk sınırının altında kalan maaşlarının iyileştirilmesi talebiyle eylem düzenledi.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları öğretmenleri 2 yıldır enflasyon karşısında eriyen maaşlarının artırılması taleplerinin okul yönetimince karşılamamasına karşı bugün kalemlerini bıraktı.

Enflasyon karşısında maaşlarının eridiği, haziran ayında imzalanan yeni dönem sözleşmesinde maaşların enflasyonla orantılı artırılmadığını ifade eden öğretmenler, "Üstelik yeni dönem sözleşmeleri yapılırken temmuz ayında iyileştirme yapılacağı sözü tutulmadı. Verilen sözün

tutulmamasından dolayı çoğumuz yaz boyunca asgari ücrete yakın bir maaşla geçinmeye mecbur bırakıldık. Hatta bazı arkadaşlarımız bu iki ay zarfında asgari ücretin de altında düşük bir maaşa layık (!) görüldü. Yeni sözleşme dönemi olan eylül ayında iyileştirme yapılmasını bekledik. Ancak vakıf yönetimi hiç böyle bir söz verilmemiş gibi davranmaya devam etti. Geçen yıl bizim "geçim derdi" taleplerimiz ve mücadelemiz "kısır tartışmalar" olarak nitelendirildi. Bu sene de tüm öğretmenlere hitaben "Zengin okulu değiliz, bu şartları beğenmeyen arkadaşların zengin çocuklarının olduğu okulları tercih edebileceği" minvalindeki sözler ile ne kadar değersizleştirildiğimiz vakıf yönetimi adına Yönetim Kurulu Üyesi Gülsün Sağlamer tarafından ifade edildi. Değersiz ve önemsiz hissettirilmemize sebep olan bu tutum ve yaklaşımları kabul etmiyor ve bu anlayışı şiddetle kınıyoruz." dedi.

Öğretmenler taleplerini şöyle sıraladı:

- Yoksulluk sınırının neredeyse yarısında kalan maaşlarımızın acilen artırılmasını,

- Yazın yaşadığımız mağduriyetin telafi edilmesi için ek bir ödeme yapılmasını,

- Bu dönemden başlayarak yılda iki kez çift maaş verilmesini,

- Kampüsler arasındaki maaş farklarına ve öğretmenler arasındaki dengesiz maaş politikalarına son verilmesi için şeffaf bir maaş skalası oluşturulmasını,

- Ödenmesi gereken nöbet ücretleri, ek ders ücretleri, ders doldurma ücretlerinin ödenmesini,

- Otopark ücretleri sorunun çözülmesiniKampüsler arası uygulama farklılıklarının giderilmesini,

- Vakfı Okulları 8. Öğretmen çocuklarının burslarının artırılmasını istiyoruz.

Açıklamanın ardından İTÜ Geliştirme Vakfı Öğretmenleri kalemlerini vakfın yönetim binası olan Kültürek A.Ş önüne bıraktı.