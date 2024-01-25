İTÜ Uzay Mühendisliği öğrencisi Okan Bayram, kampüste intihar etti

İTÜ Uzay Mühendisliği bölümü öğrencisi Okan Bayram, üniversitenin Ayazağa Kampüsü'nde intihar etti. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Sevdiğimiz bir öğrenciydi. Hayat şartları öğrencileri okurken çalışmaya zorluyor" dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Mühendisliği bölümünün eski öğrencisi Okan Bayram, yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre Bayram, İTÜ Ayazağa Kampüsü içerisinde bulunan inşaat alanındaki bir binadan atlayarak intihar etti.

Bayram, İTÜ 1773 Kahve Satış Mekanı'nda baristalık yapıyordu.

İTÜ YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

İTÜ yönetimi Bayram'ın ölümüyle ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Öğrencilerin tepkileri sonucu yaşananlara dair açıklama yapan İTÜ yönetiminin açıklamasında, "Olayla ilgili soruşturmayı yakından takip ediyoruz" denildi.

Üniversitenin açıklaması şu şekilde:

"Uzay Mühendisliği Bölümü eski öğrencimiz Okan Bayram vefat etmiştir. İTÜ Ailesi olarak öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz. Olayla ilgili soruşturmayı yakından takip ediyoruz."

Uzay Mühendisliği Bölümü eski öğrencimiz Okan Bayram vefat etmiştir.



İTÜ Ailesi olarak öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.



Olayla ilgili soruşturmayı yakından takip ediyoruz. pic.twitter.com/KYwaFwr2jj — İTÜ - İstanbul Teknik Üniversitesi (@itu1773) January 24, 2024

MİKDAT KADIOĞLU: SEVDİĞİMİZ BİR ÖĞRENCİYDİ

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Okay Bayram’ın mezun statüsünde olmadığını ifade ederek, "Mezun iş bulamadı diye bizi karalamaya çalışan tipler var. Sevdiğimiz bir öğrenciydi. Hayat şartları öğrencileri okurken çalışmaya zorluyor, başarılı olmayınca bunalıma giriyor gençler. Bu yüzden başarı değil ihtiyaç bursu lazım. Buradaki esas mesele yüksek puanla gelen bir öğrencinin çalışmak zorunda kalıp mezun olamamasıdır. Bunu vurgulamak istedim. Niyet okuyucu çok bilmişler vıdı vıdı. Ülkemizde başarıyı ödüllendirme burs verme anlayışı ihtiyaç bursuna dönüşmeli” dedi.

"BİZİ ÖLDÜRMEK İSTEYEN DÜZENİN KARŞISINDAYIZ"

Uzay mühendisliği okuduktan sonra iş bulamadığı için baristalık yapmak zorunda kalan Bayram'ın intiharı sonrası sosyal medyada tepki sesleri yükseldi.

SOL Genç'ten yapılan açıklamada, "Gençleri umutsuzluğa sürükleyen bu düzen, aramızdan iki arkadaşımızı daha aldı. Bugün İTÜ öğrencisi arkadaşımız Okan Bayram’ın kampüs içerisinde intihar ettiğini öğrendik. Zeren’in, Okan’ın ve Sıla’nın öfkesiyle buradayız, bizi öldürmek isteyen düzenin tam karşısındayız!" denildi.