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İÜ yemekhane işçileri promosyon istiyor

Çalışma Yaşamı
  • 12.03.2024 06:00
  • Giriş: 12.03.2024 06:00
  • Güncelleme: 12.03.2024 07:53
İÜ yemekhane işçileri promosyon istiyor
Fotoğraf: İÜ

Emek Servisi

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin yemekhanesinde, Hames Yemekçilik bünyesinde çalışan işçiler, hastanedeki diğer çalışanlar gibi promosyon talebiyle dekanlığa dilekçe yazdı.

Dekanlık tarafından incelenen dilekçe üzerine yemekhanede örgütlü olan Hak-İş’e bağlı Öz Gıda-İş’e yapılan yazılı açıklamada, “Fakültemiz yemek hizmetini Hames Yemekçilik firmasından porsiyon bazlı almakta. Hames Yemekçilik çalışanlarının fakültemizin herhangi bir şekilde personeli olmadıklarından dolayı banka promosyonuna dahil edilmesi mümkün olmamaktadır.” denildi.

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