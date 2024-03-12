İÜ yemekhane işçileri promosyon istiyor

Emek Servisi

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin yemekhanesinde, Hames Yemekçilik bünyesinde çalışan işçiler, hastanedeki diğer çalışanlar gibi promosyon talebiyle dekanlığa dilekçe yazdı.

Dekanlık tarafından incelenen dilekçe üzerine yemekhanede örgütlü olan Hak-İş’e bağlı Öz Gıda-İş’e yapılan yazılı açıklamada, “Fakültemiz yemek hizmetini Hames Yemekçilik firmasından porsiyon bazlı almakta. Hames Yemekçilik çalışanlarının fakültemizin herhangi bir şekilde personeli olmadıklarından dolayı banka promosyonuna dahil edilmesi mümkün olmamaktadır.” denildi.