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‘İyi çocuklar’a beraat, kitabevi sahibine ceza!

Güncel
  • 09.11.2023 06:00
  • Giriş: 09.11.2023 06:00
  • Güncelleme: 09.11.2023 08:15
‘İyi çocuklar’a beraat, kitabevi sahibine ceza!
Fotoğraf: MA

Haber Merkezi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan Umut Kitabevi’ne dönük 9 Kasım 2005 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırının üzerinden 18 yıl geçti.

Halkın faillerini suçüstü yakaladığı olaya dair açılan dava cezasızlıkla sonuçlandı. 

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt’ın "iyi çocuklar" dediği sanık astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz, itirafçı Veysel Ateş, 20 Aralık 2021 tarihinde görülen duruşmada beraat etti. Kitabevi sahibi Seferi Yılmaz tutuklandı.

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