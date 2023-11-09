‘İyi çocuklar’a beraat, kitabevi sahibine ceza!
Haber Merkezi
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan Umut Kitabevi’ne dönük 9 Kasım 2005 tarihinde gerçekleştirilen bombalı saldırının üzerinden 18 yıl geçti.
Halkın faillerini suçüstü yakaladığı olaya dair açılan dava cezasızlıkla sonuçlandı.
Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt’ın "iyi çocuklar" dediği sanık astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz, itirafçı Veysel Ateş, 20 Aralık 2021 tarihinde görülen duruşmada beraat etti. Kitabevi sahibi Seferi Yılmaz tutuklandı.
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