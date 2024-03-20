‘İyi hal’ indirimi tepki çekmişti: Savcıdan Eros kararına itiraz

Kedi Eros’u işkenceyle öldüren İbrahim Keloğlan’ ‘iyi halden’ verilen indirimli cezaya itiraz edildi. Savcı, verilen kararın usul ve yasalara aykırı olduğu için bozulması gerektiğini belirtti.

Küçükçekmece'de bir sitede bakılan Eros adlı kedi, aynı sitede yaşayan İbrahim Keloğlan tarafından katledildi. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Keloğlan hakkında son olarak 13 Mart'ta Küçükçekmece Adliye Sarayı'nda görülen duruşmada mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Gazete Duvar'dan Meral Candan'ın haberine göre bu karar, kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Avukatlar karara itiraz edeceğini açıkladı.

18 Mart'ta Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye bir yazı göndererek karar aleyhine istinafa itiraz edileceğini bildirdi.

Dilekçede, kararın ‘usul ve yasaya aykırı hususlar içermesi nedeniyle´ bozulması gerektiği belirtildi.